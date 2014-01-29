Седьмой округ Петропавловска становится зеленее

Как известно, 2017 год объявлен в России Годом экологии. В этой связи во всех регионах России проводятся мероприятия по озеленению территорий населенных пунктов.

Инициатором проведения озеленения в 7 округе Петропавловска-Камчатского выступил заместитель генерального директора ООО ПКФ «Компания Партнер», член окружного общественного совета Сергей Оськин, который предложил озеленить территории дошкольных учреждений округа саженцами камчатских деревьев. Данная инициатива была поддержана членами общественного совета, руководством детских садов № 3, 7, 17, 31 и 56, а также руководителем КГАУ «Охрана камчатских лесов», в ведении которого находится лесопитомник.

В результате 8 июня на территориях детских садов № 3, 7, 17, 31 и 56 были высажены 50 берез и 50 елей. Будучи организатором всех мероприятий, Сергей Оськин рассказал о той работе, которую удалось выполнить:

– Хочу сказать, что наша активная работа принесла свои плоды, и все то, что запланировали, – мы выполнили. Понятно, что недостаточно было только организовать эти работы, профинансировать их и увязать планы различных ведомств воедино, но не менее важно еще правильно посадить, а в дальнейшем – сохранить наши саженцы. Самое главное здесь, что мое предложение было поддержано руководителями детских садов и родителями воспитанников, которые активно участвовали в посадке деревьев.

Наверное, каждый из нас хочет жить в благоустроенном и зеленом городе. Поэтому в год, объявленный Годом экологии в России, приглашаю всех горожан включиться в работу по благоустройству и озеленению. Ведь озеленение – не просто прихоть, а насущная необходимость, реально позволяющая улучшить качество городской атмосферы. Зеленый город – это совершенно другое мировосприятие, мироощущение и душевный настрой.

Яна Синельникова, и. о. заведующей МАДОУ «Детский сад № 3», поблагодарила Сергея Викторовича за проделанную работу:

– От имени администрации, коллектива и родителей воспитанников МАДОУ «Детский сад № 3» хочу сердечно поблагодарить Сергея Викторовича Оськина за проявленную инициативу и ее реализацию совместно с общественным советом 7 округа. В результате благотворительных мероприятий по озеленению дошкольных образовательных учреждений 7 округа наш детский сад теперь украшают 10 елочек и 10 березок. Надеемся, что через несколько лет мы увидим результаты наших усилий, когда молодые ели и березы будут радовать ребят и взрослых своими нарядами. Немаловажно и то, что благоустройство и озеленение способствуют укреплению здоровья наших детей, создают более комфортные условия для прогулок, позволяют эффективнее вести работу по экологическому, нравственному и эстетическому воспитанию дошкольников в гармонии с окружающей средой.