Участникам проекта «Дальневосточный гектар» – порядка 30 мер господдержки

Около 30 мер государственной поддержки предложено на Камчатке участникам проекта «Дальневосточный гектар».

В рамках краевых госпрограмм обладатели земельных участков, готовые открывать или развивать в регионе собственное дело, могут рассчитывать на финансовую, административную и консультативную помощь. Об этом сообщил заместитель председателя правительства края Юрий Зубарь.

«Государство сделало замечательный подарок всем, кто готов трудиться на земле, стремится развивать действующий бизнес или хочет начать в регионе новое дело. Мы хотим, чтобы дальневосточные гектары, выданные в крае, были освоены с максимальной пользой. Для тех, кто планирует использовать участки для ведения предпринимательской деятельности, на Камчатке действует широкий спектр мер поддержки. Заявители могут получить различные субсидии на модернизацию производства, строительство теплиц, возмещение затрат при покупке оборудования или техники. Есть и перечень узконаправленных мер, нацеленных на поддержку отдельных видов производства», – отметил Юрий Зубарь.

Помимо субсидий предприниматели могут получить микрозаймы на осуществление инвестиционной деятельности, деятельности в сфере сельского хозяйства, производства, торговли или оказания услуг. Кроме того, предусмотрено поручительство по обязательствам субъектов малого предпринимательства перед кредитными организациями.

Подробную информацию о действующих мерах господдержки тех или иных направлений предпринимательской деятельности обладатели дальневосточных гектаров могут получить в профильных министерствах и агентствах Камчатского края.

Юрий Зубарь сообщил, что с начала реализации проекта дальневосточного гектара на Камчатке заключено более 1 000 договоров о предоставлении гражданам земельных участков общей площадью 1 329 га.