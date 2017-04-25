Посёлок Озерновский: рыбаки к путине готовы!

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН проверил готовность предприятий, расположенных в Усть-Большерецком районе, к предстоящей лососевой путине.

Большая рыбалка стартует на западном побережье региона в середине июля. В рабочей поездке также приняли участие председатель Законодательного Собрания края Валерий Раенко и представители краевого правительства.

В поселке Озерновском глава региона осмотрел береговые мощности двух крупнейших рыбоперерабатывающих компаний «Озерновский РКЗ № 55» и «Витязь-Авто».

«Все основные предприятия готовы к лососевой путине, сейчас на заводах обрабатывают белорыбицу, загрузка полная, персонал набран. Компании планируют в этом году добыть здесь порядка 20 тысяч тонн нерки. Думаю, что они с этой задачей справятся», – сказал Владимир Илюхин.

Губернатор посетил новый рыбоконсервный цех ОРКЗ № 55, который был запущен в работу в 2015 году. На предприятии были модернизированы морозильные мощности, внедрена новая технология производства. Это крупнейший реализованный инвестиционный проект в рыбной промышленности Камчатки.

Глава региона также побывал на современном заводе компании «Витязь-Авто», пообщался с работниками и руководством предприятия. Кроме того, Владимир Илюхин осмотрел построенную в 2016 году баню, хлебопекарню поселка Озерновского и продовольственный магазин.

«Силами предприятия «Витязь-Авто» была восстановлена хлебопекарня, которая обеспечивает хлебом жителей поселка и организации, которые здесь работают. Осмотрели баню. Таких объектов, я думаю, на Дальнем Востоке нет. Хотя это поселковая баня, куда любой желающий может прийти помыться. В магазине есть необходимый набор продуктов, причем на некоторые наименования цены ниже, чем в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. Это тоже работа бизнеса, который смог организовать прямые поставки из Владивостока», – сказал губернатор.

Также глава региона осмотрел строительную площадку, где началось возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. Инициатором инвестиционного проекта является ассоциация рыбопромышленных предприятий Озерновского региона. Ввести объект в эксплуатацию планируется осенью 2017 года.

По итогам рабочей поездки губернатор подчеркнул, что в целом в поселке Озерновском за последние годы была проведена большая работа, вместе с тем он призвал местные власти активнее работать с бизнесом.

«У меня есть нарекания как к муниципальной, так и к поселковой власти. Им есть над чем работать. С таким бизнесом, конечно, надо взаимодействовать, чтобы получить больший эффект во благо жителей. Ряд вопросов будем решать и с главой района, и с главой поселения», – отметил Владимир Илюхин.