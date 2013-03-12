Яркие скамейки появились в микрорайоне Силуэт

Деревянные скамейки в виде цветных карандашей появились в Петропавловске-Камчатском. Необычные арт-объекты украсили микрорайон Силуэт.

Инициатива по установке скамеек-карандашей полностью принадлежит горожанам. Такое предложение главе города Виталию Иваненко сделали представители одного из магазинов канцелярских товаров в ходе приема граждан в апреле текущего года.

«Глава города горячо поддержал эту идею. Мы благодарны компании «Парадокс Плюс», которая сделала городу такой необычный и яркий подарок. Скоро на берегу Култучного озера появится зеленая аллея, которая также станет подарком городу от предпринимательского сообщества», – сказал руководитель управления экономического развития и имущественных отношений Денис Хутов.

Обустройство территории, на которой были установлены четыре скамейки, продолжится. В ближайшее время там будут высажены цветы и выкрашены клумбы. Подаренные городу скамейки переданы на баланс управления благоустройства Петропавловска-Камчатского, которое будет осуществлять их содержание.

Представитель компании «Парадокс Плюс» Оксана Артюхина сказала, что место для установки скамеек было выбрано не случайно.

«Район Силуэт очень населенный, в нем расположена детская поликлиника, там всегда гуляют или отдыхают мамы с детьми. Хочется, чтобы в городе было больше красивых мест, где можно погулять и отдохнуть. Это не последний сюрприз от нашей компании городу. Я хочу призвать и других предпринимателей принять участие в такой акции. С нашей администрацией города очень легко работать. Мы получили поддержку, на которую даже не рассчитывали», – сказала О. Артюхина.

Она также добавила, что в преддверии нового учебного года каждый может получить приятные бонусы от компании «Парадокс Плюс», предъявив селфи на фоне установленных «скамеек-карандашей».





Отдел по связям с общественностью аппарата администрации ПКГО