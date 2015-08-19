Начата подготовка к новому отопительному сезону

В Петропавловске-Камчатском стартовала подготовка к отопительному периоду 2017–2018 года.

Как сообщили в управлении городского хозяйства администрации города, плановая стоимость капитального ремонта составляет порядка 600 млн рублей. «Средства будут направлены на проведение ремонтных работ на объектах жилищного фонда, социальной сферы, коммунального хозяйства и инженерных сетей. В целом на подготовку к осенне-зимнему сезону выделено 602 млн 192 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 134 млн 158 тыс. рублей, из краевого бюджета 468 млн 33 тыс. рублей», – сказал заместитель руководителя управления Сергей Шеременко.

По данным управления, на замену ветхих сетей теплоснабжения будет направлено 8,6 млн рублей, на замену ветхих сетей электроснабжения – 1 млн 175 тыс. рублей. На реконструкцию тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение будет направлено из местного бюджета 6 384,2 тыс. рублей.

«Кроме того, в этом году для котельной «Чапаевка» будет приобретен резервный источник питания. На эти цели направлено порядка 1,5 млн рублей», – добавил С. Шеременко.