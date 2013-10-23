С Днём рождения, любимый край!

1 июля в центре Петропавловска-Камчатского пройдет масштабный праздник, посвященный 10-летию со дня образования Камчатского края. Культурно-развлекательная программа рассчитана на людей разных возрастов и интересов.

«1 июля мы отметим важную дату – 10-летний юбилей со дня образования нашего любимого Камчатского края. Приглашаем всех жителей и гостей региона провести этот день ярко и незабываемо. К организации торжества присоединились творческие коллективы Камчатки, национальные объединения, молодежные и общественные организации, спортивные федерации. Такое разнообразие тематических площадок в рамках одного праздника на Камчатке будет представлено впервые», – отметила первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова.

С 12.00 гости праздника смогут посещать мастер-классы по народному творчеству, праздничную ярмарку товаров местных производителей, экспозицию, посвященную традиционной камчатской гонке на собачьих упряжках «Берингия», выставку национальных культур «Содружество», выставку-продажу «Край мастеров» и ряд других мероприятий.

Основная часть праздника начнется в 13.00 на главной сцене, расположенной на площади им. В.И. Ленина. Жителей полуострова поздравят первые лица края. В торжественной обстановке будут вручены государственные награды субъекта и знаки отличия за присвоенные звания. Подарками ко дню рождения отметят ровесников края – детей, родившихся на Камчатке 1 июля 2007 года. В рамках мероприятия будет дан старт экспедиции по маршруту Беринга – Чирикова.

В течение дня гости праздника станут участниками различных музыкальных, танцевальных, конкурсных и спортивных программ, смогут посмотреть выступления лучших творческих коллективов и сольных исполнителей Камчатки, посетить фестиваль граффити и чемпионат по стритболу, познать тонкости приготовления национальных блюд и продегустировать кулинарные изыски камчатских производителей. Для самых юных жителей края будут работать площадки с детскими аттракционами и батутами. В программу праздника также включены концерты бардов и рок-исполнителей, различные флешмобы, сальсатека и многое другое.

Чтобы гости мероприятия могли поделиться с родными и друзьями яркими фотографиями с праздника, в центре города будут организованы различные фотозоны.

В 20.00 программу праздника продолжит дискотека «С Днем рождения, Камчатский край!». В 22.45 небо над столицей края озарят огни праздничного салюта.