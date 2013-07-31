Владимир ИЛЮХИН поручил сдержать рост тарифов на ХВС

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН поручил Региональной службе по тарифам и ценам сдержать рост платы для населения за холодное водоснабжение и водоотведение. Ранее на Камчатке были «заморожены» тарифы на электро- и теплоэнергию, а также горячее водоснабжение.

«Тарифы на электроэнергию, теплоэнергию и ГВС заморожены для потребителей центрального энергоузла — жителей Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Елизовского района. С 1 июля 2017 года в этих муниципальных образованиях предполагалось увеличение тарифов только на такие виды коммунальных услуг, как холодное водоснабжение и водоотведение. Соответствующее постановление было принято на основании решения Федеральной антимонопольной службы России. Однако по поручению губернатора Камчатки в настоящее время принимаются все необходимые меры по сдерживанию возможного роста», — пояснила заместитель руководителя Региональной службы по тарифам и ценам края Ирина Лагуткина.

Вопрос о формировании тарифов на коммунальные услуги был рассмотрен в рамках рабочей встречи, проведённой Владимиром Илюхиным с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта. Комментируя вопросы активистов движения, глава региона сообщил о мерах, принятых в крае в части сдерживания роста коммунальных тарифов для населения.

«Региональная служба по тарифам и ценам работает в этом направлении. Ранее им уже удалось добиться оптимизации структуры затрат энергетиков в тарифах. Это позволило нам «заморозить» тарифы на свет, тепло и горячую воду. Сейчас они ищут возможность сделать то же самое и по холодной воде», — отметил Владимир Илюхин.

«Губернатор подтвердил, что тарифы расти не будут, они «заморожены». Если в квитанциях будет обратное, то с каждым подобным случаем нужно будет разбираться индивидуально с управляющими компаниями», — отметила по итогам встречи сопредседатель регионального штаба ОНФ в крае Татьяна Смирнова.

Напомним, решение о «заморозке» тарифов на три позиции коммунальных услуг – электро-, теплоснабжение и ГВС – принято Президиумом правительства Камчатского края 15 декабря 2016 года. Для потребителей центрального энергоузла тарифы не будут повышаться, как минимум, до середины 2018 года, а в перспективе — и до середины 2019 года.