Теплоход «Василий Завойко» отправился в первый рейс с причала нового морвокзала Петропавловска-Камчатского. На прошлой неделе судно вышло из краевого центра в направлении портпункта Оссора.

На борту теплохода находятся 34 пассажира. В их числе геологи и сотрудники рыбопромышленных предприятий, которые работают в районах края вахтовым методом. Посадки на теплоход пассажиры ожидали в комфортном здании нового морвокзала.

«Морской вокзал позволяет качественно обслуживать пассажиров. Мы привлекаем все компании, которые участвуют в морском транспортном сообщении нашего края. Речь идет не только о туристических круизах, но и рейсах на побережье Камчатки, на Курилы. Предстоит еще много работы для того, чтобы морской вокзал мог предоставлять весь спектр необходимых услуг. Он выйдет на полную мощность постепенно, по мере роста пассажиропотока», – отметил министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

Пассажиры «Василия Завойко» высоко оценили условия, созданные в здании нового морвокзала. Для большинства из них этот рейс станет первым в жизни.

«Находимся в предвкушении поездки. Зал ожидания вокзала нравится, поэтому отправления рейса дожидаемся с комфортом. Это мое первое морское путешествие, – рассказала пассажир Наталья Соколова. – Всегда хотела попробовать и была очень рада, когда узнала, что мы отправляемся к месту работы на теплоходе. Надеюсь увидеть китов, дельфинов и знаменитые скалы «Три брата».

Капитан судна отметил качественные изменения в техническом состоянии причала, к которому его пришвартовали.

«Наш маршрут пройдет вдоль восточного побережья Камчатки. В экипаже 16 человек, наш коллектив слаженный, давно работаем все вместе, – рассказал капитан судна Дмитрий Ульянов. – Что касается открывшегося морского вокзала, отмечу качество выполненных работ по возведению причальных сооружений. Причалы полностью отвечают всем требованиям безопасной стоянки, а также приема и отправки пассажиров и груза».