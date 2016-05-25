В Палане выпущены пазлы с камчатским лососем

Корякский центр народного творчества при поддержке информационного этно-экологического центра «Лач» выпустил пазлы, посвященные дикому лососю. Тираж составил 1000 экземпляров. Об этом рассказали в министерстве культуры Камчатского края.

Там сообщили, что игру изготовили с целью приобщения подрастающего поколения Камчатки к бережному отношению к природным ресурсам полуострова через использование знаний коренных народов Севера.

«Выпуск пазлов входит в цикл мероприятий по популяризации экологических знаний среди детей. Также были изготовлены открытки с видами лососей, раскраски для дошкольников, познавательные материалы с информацией о камчатских рыбах и их развитии. В подготовке и разработке печатных наглядных материалов оказали содействие камчатские художники. Раскраски и рисунки для мастер-классов оформил художник-коcторез Анатолий Солодяков, а мастер берестоплетения Валентина Жиликова со своими учениками подготовила выставку творческих работ из природного материала «Дикие камчатские лососи»», — рассказали в министерстве.

Там добавили, что пазлы планируют распространить среди образовательных и культурных учреждений полуострова. Для того, чтобы получить их, необходимо подать заявки по адресу: Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, ул. Камчатского комсомола, д. 15. Телефон\факс — 8 (415 43) 31-4-18.