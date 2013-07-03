Мильковский район становится краше

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН и председатель Законодательного собрания региона Валерий РАЕНКО посетили с рабочей поездкой Мильковский район. Они проверили ход реконструкции мильковской трассы, а также осмотрели несколько социально важных объектов района, сдача которых намечена уже на этот год.





Автовокзал откроют в сентябре

В сентябре в селе Мильково планируется сдать в эксплуатацию первый на Камчатке современный автовокзал. На стройплощадке уже построен каркас здания, подрядчик приступает к внутренней отделке помещений.

«Мы договорились о том, что в сентябре этого года вокзал должен быть сдан. Там достаточно высокая строительная готовность. Сейчас очень важно до осени завершить все работы по благоустройству. Останется внутренняя отделка, думаю, что подрядчик с этой задачей справится. Финансирование полностью доведено. Сейчас надо уже думать о том, как дальше заниматься обслуживанием и эксплуатацией здания. Мы обсудили этот вопрос с местными властями. Есть варианты с привлечением бизнеса, сдачей ряда помещений в аренду. Для автовокзала, я думаю, это наиболее приемлемый вариант – и новые рабочие места, и возможность для района заработать деньги», — отметил В. Илюхин.

Под строительство выбран участок, расположенный в центральной части села. После сдачи в эксплуатацию автовокзал будет принимать междугородние и внутримуниципальные маршруты регулярного сообщения, а также автобусы, перевозящие туристические группы. Здание рассчитано на обслуживание до 250 человек в сутки.

«Мильково – своего рода транзитный пункт. Здесь останавливаются все туристы, которые едут смотреть вулканы. Здесь проходит дорога в Ключи и Усть-Камчатск, Эссо, на многие туристические объекты. Замечательно, что на трассе будут созданы такие условия для пассажиров и водителей. Все, что необходимо, здесь предусмотрено – есть кафе, прекрасный зал ожидания, площадка для транспорта», — отметил председатель Заксобрания края В. Раенко.

В здании площадью 320 кв метров будут также обустроены кассы и диспетчерская, медицинский кабинет, комната отдыха водителей, помещения санитарно-бытового назначения. На огороженной территории автовокзала оборудуют перрон прибытия и отправления автобусов, площадку для межрейсовой стоянки. Предусмотрено наличие эстакады для осмотра пассажирских транспортных средств.

Строительство автовокзала осуществляется в рамках реализации мероприятий госпрограммы по развитию транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы.





Завершается строительство ФОКа

Завершается строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса. Ожидается, что ФОК в селе Мильково будет сдан в эксплуатацию до конца года. В настоящее время подрядчик, ООО «ХТК», заканчивает строительно-монтажные работы и приступает к отделочным. До конца летнего периода должны быть завершены работы и по благоустройству территории вокруг ФОКа.

«Этот физкультурно-оздоровительный комплекс — это 21 век. Мы и представить не могли комплекса такого масштаба в районном центре. Сейчас это реализовано. Впервые в районе появится бассейн, чтобы дети обучались плаванию, — сказал В. Раенко. – Помимо бассейна, здесь также будет размещен целый ряд других спортивных объектов — зал для масштабных спортивных мероприятий на 300 посадочных мест, который можно использовать как концертный, залы аэробики и единоборств. Такого нет ни в одном районном центре».

Какое название получит новый ФОК в Милькове, предстоит решить жителям района. Местные власти объявили конкурс на лучшее название для этого спортивного учреждения. По словам главы муниципального образования Владимира Войцеховского, первым масштабным спортивным событием, которое примет новый комплекс, станут сельские Олимпийские игры. Эти массовые спортивные состязания возродили на Камчатке в 2013 году именно в Милькове.

По словам главы региона, за последнее время подрядчик набрал хорошие темпы работ. Он подчеркнул, что до конца года районные власти должны быть готовы принять объект в эксплуатацию и обеспечить спортивное учреждение кадрами.

«Еще год назад на этом объекте были значительные проблемы со стройкой, но подрядчик справился. Надеюсь, что в 4 квартале комплекс будет сдан, и мы передадим его мильковчанам. Объект получается хороший. Думаю, этот проект можно было бы использовать и в других районных центрах или в районах Петропавловска. Минстрой этот вопрос проработает, — сказал В. Илюхин. – Сейчас есть несколько проблем, в первую очередь, они связаны с кадрами. Объект должен быть передан детско-юношеской школе, и хотелось бы, чтобы руководство было готово к началу эксплуатации. Минспорт готов оказать содействие в поиске необходимых специалистов».

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в селе Мильково началось в 2015 году. Объект должен был быть сдан в конце 2016 года. Однако из-за срыва сроков работ контракт с подрядчиком был расторгнут. Из-за новых конкурсных процедур срок сдачи объекта был сдвинут на конец 2017 года.

Общая площадь строящегося ФОК в селе Мильково — около 5 тысяч кВ метров. Он будет состоять из трех блоков: административно-бытового корпуса, спортивного зала и бассейна. Одновременно спортивное учреждение сможет принимать до 300 человек.





Все больше асфальта

На Камчатке завершается реконструкция 18-километрового участка мильковской трассы. В асфальт переводят грунтовый проезд от 231 до 249 км — между селами Пущино и Шаромы. Работы идут с опережением графика, сдать объект в эксплуатацию подрядчик планирует в октябре.

«Сегодня в работе находятся 4 участка, это практически 50 км трассы. 18-километровый участок из этих объемов уже в этом году будет сдан в асфальтовом покрытии. Сегодня есть полная уверенность в том, что со своей задачей дорожники справятся. Я доволен работой подрядчика. Это наша камчатская компания, которая зарекомендовала себя очень достойно, — отметил В. Илюхин. — По остальным участкам работы также ведутся активно. У нас уже подтверждено финансирование и на конец этого года, и на следующий год. После этого до Милькова останется реконструировать 28-километровый участок. Потребуется около 3 млрд рублей. Мы приложим все усилия для того, чтобы в следующем году решить вопросы с финансированием. Это позволит в 2019 году закончить асфальтирование всей трассы Петропавловск-Мильково».

Проводя реконструкцию, подрядчик фактически заново строит дорогу. Бригады выполняют полный комплекс работ, позволяющий сдать проезд, отвечающий всем современным требованиям и стандартам.

«Мильковская трасса очень сложная, и чтобы строить ее качественно, необходимо делать большие выборки грунтов, иногда до 8 метров в глубину. Работы производятся под постоянным контролем. Камчатуправтодор и служба заказчика ведет общестроительный и авторский надзор, есть и внутренний контроль подрядчика. Сегодня мы проехали по участку, который сдали в прошлом году, он хорошо отстоял зиму, я не увидел ни одной ямы или трещины. Ехать довольно комфортно», — отметил заместитель председателя правительства Камчатского края Юрий Зубарь.

При обустройстве земполотна дороги подрядчик полностью убрал глинистую почву и уложил в основание только стабильные грунты – щебень и песчано-гравийную смесь, привезённые с карьера. Чтобы защитить дорогу от промерзания, строители использовали современные синтетические материалы. В настоящее время на участке идет укладка нижнего слоя асфальта. Работы выполнены на 70 процентов. К сдаче объекта бригады уложат три слоя покрытия. Кроме того, к осени на участке будет завершен ремонт четырех мостовых переходов.





Общая протяженность трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково составляет 308 км. Работы по реконструкции дороги проводятся в рамках реализации федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкальского региона на период до 2018 года». В 2018 году в эксплуатацию будут введены три новых реконструированных участка общей протяженностью около 33 км. С их сдачей для полного перевода мильковской трассы в твердое покрытие останется перестроить еще два гравийных участка общей протяженностью 28 км. Проекты их реконструкции уже готовы.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края