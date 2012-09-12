Губернатор поручил властям Вилючинска выбрать место под строительство детского сада

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН поручил властям Вилючинского городского округа подобрать земельный участок под строительство нового детского сада. Открытие дополнительного образовательного учреждения должно снять напряженность с нехваткой мест для дошкольников в микрорайоне Рыбачий.

Поручение дано в ходе рабочей поездки в ЗАТО. Вместе с главой городского округа Виталием Ланиным, главой администрации города Галиной Смирновой и заместителями председателя правительства Камчатского края Юрием Зубарем и Тимофеем Смирновым глава региона объехал территории микрорайонов Приморский и Рыбачий, посетил ключевые объекты коммунального хозяйства и социальной сферы.

«Мне доложили и глава города, и глава администрации о том, что в микрорайоне Рыбачий большая очередь в дошкольные учреждения. Есть необходимость в строительстве детского сада. Мы сегодня обсуждали такую возможность в ближайшей перспективе. Может быть, поставим в план на 2019-2020 годы. Принципиальное решение принято, строить будем. Единственное – нужно найти площадку для строительства. Один из вариантов – снос одного из расселенных домов», — сказал В. Илюхин по итогам объезда города.

В соответствии с поручением заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Козака о выселении из жилых помещений в закрытых военных городках лиц, утративших связь с Вооруженными силами России, в микрорайоне Рыбачий расселено несколько многоквартирных домов. Некоторые из них снесены, часть зданий остается пустующей.

«По этому протоколу, в общей сложности, мы должны расселить в Рыбачьем 22 дома и передать их Министерству обороны для дальнейшего строительства на их местах нового жилья. Необходимую работу мы проводим, у нас 15 домов расселены, 3 дома переданы и уже снесены. По остальным возникли проблемы. Министерство обороны в лице Спецстроя отказывается их принимать, сроки сноса остаются неопределенными. Сейчас я буду вынужден обращаться к руководству Министерства обороны. Эту проблему обязательно нужно решать, в первую очередь, из соображений безопасности», — сказал В. Илюхин.

Подводя итог поездки, глава региона отметил, что в последнее время муниципалитет работает в конструктивном взаимодействии с органами власти края.

«В целом мне нравится деловая обстановка, которая царит в Вилючинске после смены руководства. Сегодня здесь все слаженно работают, будем надеяться, что так продолжится и в дальнейшем», — отметил В. Илюхин.

Напомним, в конце 2015 года в вилючинском микрорайоне Приморский был построен новый детский сад на 220 мест. В настоящее время есть необходимость в открытии дошкольного учреждения и в микрорайоне Рыбачий, где проживают семьи военнослужащих.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края





На благоустройство дорог Вилючинска дополнительно направят 40 миллионов рублей

Дополнительные средства направят на ремонт дорог города моряков-подводников Вилючинск. На асфальтирование проблемных участков дорог ЗАТО администрации города предоставят порядка 40 млн. рублей из регионального бюджета. Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН.

Глава региона посетил город с рабочим визитом. Он совершил объезд микрорайонов Приморский и Рыбачий, обсудил с руководством города вопросы подготовки муниципалитета к осенне-зимнему периоду и ход работ по благоустройству улично-дорожной сети.

«Значительные участки дороги между Приморским и Рыбачьим требуют ремонта. Принято решение выделить городскому округу 40 млн. рублей для проведения необходимых работ, — сказал В. Илюхин. — В части подготовки к новому отопительному сезону все идет планово. Безусловно, есть некие трудности, связанные, в том числе, с долгами министерства обороны за предоставленные услуги. Но эти вопросы также находятся в стадии решения».

Дополнительные средства на ремонт дорог Вилючинска будут перечислены муниципалитету в ближайшее время. В план ремонтных работ будут включены участки магистральных и межквартальных дорог, придомовые территорий.

«Местная администрация уже подготовила свои предложения. В ближайшее время окончательно определимся с участками, которые необходимо сделать в первую очередь, и приступим к ремонту», — сказал заместитель председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь.