Роман ГРАНАТОВ: необходим четкий инвестиционный план развития птицефабрики «Пионерская»

Совместная рабочая поездка двух профильных комитетов Законодательного собрания края на птицефабрику «Пионерская» состоялась на прошлой неделе. Вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности Роман ГРАНАТОВ, председатель комитета по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства Евгений ЕРМОЛЕНКО, а также депутаты Михаил СМАГИН, Александр ДОЛГУНКОВ и Каринэ БРОШЕВА ознакомились с ситуацией на предприятии, где не так давно сменилось руководство. В поездке также принял участие министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Александр КУЧЕРЕНКО.

Исполняющий обязанности директора птицефабрики Алексей Пак и финансовый директор Алексей Роговский показали народным избранникам производственные мощности, в том числе — модернизированные цеха. Затем состоялся детальный и подробный разговор о будущем социально важного для региона предприятия. Главное, что депутаты хотели услышать от нового руководства — планы по повышению рентабельности птицефабрики. Р. Гранатов высказал ожидания депутатского корпуса по поводу выхода предприятия на новый уровень развития.

«Сегодня «Пионерская» фактически выживает за счет субсидий из бюджета Камчатского края. Однако любое производство, где есть собственность региона, по нашему мнению, должно приносить прибыль в региональную казну. Птицефабрика имеет огромное социальное значение для Камчатки. И наша обязанность — добиваться ее рентабельности», — сказал Р. Гранатов. Он сообщил, что в ближайшее время этой теме будет посвящено заседание комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности, и поручил руководству предприятия представить на нем детальный план развития «Пионерской».

«Подготовьте информацию, из чего складывается себестоимость продукции, просчитайте детальный план развития. Хотелось бы, чтобы субсидии, которые выделяет краевой бюджет, шли все-таки на снижение розничной стоимости яйца. Тогда вы будете конкурентоспособны с привозной продукцией, которая по факту дешевле, а на самом деле практически не имеет пищевой ценности. Торговым сетям должно быть выгодно брать на реализацию яйца птицефабрики «Пионерская», зная, что этот товар не залежится, он привлекателен по цене. Уверен, что производство местных яиц потенциально выгодно — надо только подумать, посчитать и начинать работать по-новому. Должны приниматься грамотные, эффективные управленческие решения. Мы на это вас нацеливаем. Нужен план, из которого было бы понятно, что мы хотим на выходе», — сказал Р. Гранатов.

По его словам, один из наиболее эффективных путей — приватизация «Пионерской», которая позволит привлечь инвестиции для глубокой модернизации. «Сегодня по всей России принимаются решения о приватизации неэффективных предприятий. Мы понимаем, что глубокую модернизацию птицефабрики бюджет края может не потянуть. Выход — нужно привлекать инвестора, доказывать, что у «Пионерской» есть будущее, есть перспектива, и она способна зарабатывать. Если грамотно составить инвестиционный проект, мы, несомненно, увидим времена, когда Камчатка будет получать прибыль от этого предприятия», — сказал вице-спикер.

Е. Ермоленко также нацелил руководство птицефабрики на поиск повышения эффективности. «Это действительно стратегически важное производство для региона, от которого напрямую зависит продовольственная безопасность Камчатки и ее жителей. Мы должны прийти к тому, чтобы вы обеспечивали полуостров местным яйцом по доступной и конкурентной цене — и при этом не зависели от бюджетного субсидирования. Давайте вместе разработаем новую стратегию развития «Пионерской», — сказал Е. Ермоленко.