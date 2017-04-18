«Море жизни»

21 июля состоялась 11-я очередная сессия Законодательного собрания Камчатского края под руководством Валерия РАЕНКО. Депутатами было рассмотрено 26 вопросов, в том числе — 14 законопроектов.





Контроль за деятельностью управляющих компаний

На сессии приняты внесенные правительством региона поправки в Закон Камчатского края «Об административных правонарушениях». Этот закон наделяет должностных лиц в муниципальных образованиях правом составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении тех, кто управляет многоквартирными домами на основании лицензии.

«В целях контроля и влияния на управляющие компании мы дали возможность муниципальным образованиям составлять административные протоколы за те нарушения, которые управляющие компании допускают в своей работе по обслуживанию многоквартирных домов. Теперь будет больше возможностей предметно разбираться и наказывать рублем нерадивые компании, которые нарушают права граждан. Теперь, я думаю, порядка будет больше», — отметил В. Раенко.





МЧС и власть: кто и за что отвечает

В первом чтении принят закон «О разграничении полномочий в области гражданской обороны в Камчатском крае». Как сообщил председатель Заксобрания, документ разработан по рекомендации руководства МЧС России и представляет собой четкий перечень обязанностей в области гражданской обороны – кто, за что, в каких ситуациях отвечает.

«Целый ряд ведомств занимается вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории края, но обобщающего законодательного акта на Камчатке до сих пор не было. Сегодня законом определен порядок взаимодействия правительства края, администраций муниципальных образований, служб МЧС: кто отвечает за создание и накопления резерва на случай ЧС, кто следит за исправностью системы оповещения, чтобы она своевременно и правильно сработала. Конечно, такой перечень обязанностей и раньше существовал в формате нормативно-правовых актов, но теперь он будет иметь статус закона, что, безусловно, положительно скажется на готовности Камчатки к разного рода ЧС. Так как мы живем в регионе, который подвержен всевозможным природным катаклизмам, то для нас это очень нужный и важный закон», — сказал В. Раенко.





Общественная палата получит свой закон

Базовый закон «Об Общественной палате Камчатского края», внесенный правительством региона, принят на сессии в первом чтении. По мнению председателя Заксобрания, практика показала, что для деятельности такого важного общественного органа нужна твердая правовая основа.

«Законом мы более четко определили статус Общественной палаты, порядок ее формирования, права и регламент работы. Это очень важная площадка, с помощью которой люди могут донести свои проблемы и чаяния до властных структур, и эти структуры будут обязаны прислушаться и принять меры», — сказал В. Раенко.

По его словам, закон распространяется на следующий созыв Общественной палаты, который начнет формироваться осенью 2018 года. «Чуть меньше, чем через полтора года истекают полномочия нынешней палаты. Формировать новый состав мы начнем 1 октября 2018 года. В законе прописано, что Общественная палата призвана обеспечить согласование интересов общественности и органов власти для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития, защиты прав и свобод граждан. Членом платы могут стать совершеннолетние граждане России, которые не являются государственными служащими и не имеют непогашенной судимости. Если они члены какой-то партии, на период работы в палате это членство должно быть приостановлено», — сказал В. Раенко.

В составе палаты будет работать 21 человек. 14 утверждаются губернатором и Законодательным собранием по предложениям общественности, а еще 7 — новыми членами платы, уже утвержденными исполнительной и законодательной властью, тоже по предложениям общественности. Общественная палата будет избираться на 3 года.





«Море жизни» и камчатские сивучи

Приняты внесенные правительством региона поправки в закон «О праздниках и памятных датах Камчатского края». Теперь экологическому фестивалю морских животных «Море жизни», который проводится в четвертую субботу сентября, придан статус праздника Камчатского края.

«Символом фестиваля является сивуч — гордость и визитная карточка нашей Авачинской бухты. Считается, что лежбища сивучей в городской черте на планете существуют только в четырех городах мира: в Сиэтле, Сан-Франциско, Невельске и у нас — в Петропавловске-Камчатском. Вводя этот праздник по предложению Кроноцкого заповедника, мы не только хотим привлечь внимание к вопросам защиты этого сокращающего численность вида млекопитающих, но и повысить туристическую привлекательность нашего региона. Думаю, новый праздник станет еще одной визитной карточкой Камчатки», — отметил председатель камчатского парламента.





Пресс-служба Законодательного собрания Камчатского края