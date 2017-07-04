Новый маршрут «Василия Завойко»

«Камчаттрансфлот» приступает к работе на новом маршруте, который свяжет отдаленные районы края с Петропавловском-Камчатским. Регулярное сообщение будет налажено с портпунктами «Никольское», «Оссора» и «Тиличики». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир КАЮМОВ.

«Мы создаем альтернативные варианты транспортного сообщения с труднодоступными селами края. У нас уже осуществляются регулярные рейсы на Командорские острова, в Никольское. Теперь губернатором края поставлена задача связать с краевой столицей не только Алеутский, но также Олюторский и Карагинский районы.

Новый маршрут проходит через Никольское, Тиличики и Оссору. «Василий Завойко» обеспечит устойчивое сообщение сел и с Петропавловском, и между собой, — отметил В. Каюмов. — С этими районами у нас организовано авиасообщение, но на воздушных судах есть ограничения по доставке груза. Морской транспорт удобен тем пассажирам, которые, помимо багажа, хотят доставить более внушительный груз — к примеру, автомобиль или контейнер».

Министр сообщил, что до конца летней навигации «Камчаттрансфлот» выполнит 4 тестовых рейса. Основная задача предприятия — оценить востребованность нового маршрута среди населения.

«Рейсы носят социальный характер, маршрут проработан для удобства камчатцев. Морские пассажирские перевозки субсидируются из бюджета края, поэтому билеты для населения реализуются по сниженной цене, — отметил В. Каюмов. — Если пассажиропоток будет стабильным, то рейсы будут выполняться регулярно: зимой — по 1 разу в месяц, в период летней навигации 2018 года частота выходов увеличится до 2 раз в неделю. Рейсы будем выполнять по заявкам пассажиров».

Планируется, что «Василий Завойко» отправится в рейс по новому маршруту «Петропавловск-Камчатский – Никольское – Оссора – Тиличики» на этой неделе. По вопросам приобретения билетов и оформления груза можно обращаться в ГУП Камчатского края «Камчаттрансфлот» по телефону 8-914-999-10-86.





Теплоход «Василий Завойко» предназначен для перевозки пассажиров и различных грузов. В комфортных каютах может разместиться до 34 человек. Грузовые помещения судна представляют собой два охлаждаемых трюма общим объемом 200 кубометров и грузоподъемностью 120 тонн. Норма бесплатного провоза багажа на 1 пассажира – 100 кг.



В этом году «Василий Завойко» выполнил уже 11 рейсов, перевез более 340 пассажиров, доставил в портпункты края порядка 280 тонн грузов.

