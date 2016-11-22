Более 40 тысяч льготников Камчатки получили с начала года бесплатные лекарства

С начала года бесплатные лекарственные препараты на Камчатке получили порядка 41 тысячи человек. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения региона.

Там сообщили, что право на получение бесплатных лекарств имеют как региональные, так и федеральные льготники.

«С начала текущего года в камчатских аптеках было обслужено более 204 тысяч льготных рецептов. По ним отпущено необходимых лекарственных препаратов на общую сумму более 437,5 млн. рублей. Отметим, что к льготным категориям граждан относятся также те пациенты, которые страдают злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, орфанными заболеваниями, а также пациенты после трансплантации органов и (или) тканей», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что в 2017 году правительством края с целью улучшения качества жизни детей, больных диабетом, была введена дополнительная мера социальной поддержки — обеспечение бесплатными расходными материалами к инсулиновым помпам детей. На это направление направлено 5 млн. рублей.