Новое описание земли Камчатки

В 1737 году на Камчатку на судне «Фортуна» прибыл российский ученый — академик Степан Крашенинников. За четыре года путешествий он, по некоторым сведениям, 8 раз пересек полуостров. Другой ученый, немец Георг Стеллер, тоже изучал Камчатку. Он организовал первую на полуострове школу для обучения детей русской грамоте. В 1746 году он высадил семена и саженцы с Камчатки и Сибири в Соликамске, в ботаническом саду Г.А. Демидова. Оба ученых – участники Второй Камчатской экспедиции. Они создали два научных труда «Описание земли Камчатки», которые актуальны и в XXI веке. В наши дни участники масштабного проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» продолжили описание современной Камчатки.





Петропавловск-Камчатский. Апача

1 июля на главной площади Петропавловска-Камчатского участники праздничных мероприятий в честь 10-летия образования Камчатского края торжественно проводили экспедицию в путешествие по полуострову. 10-дневная поездка была организована министерством культуры Камчатского края в рамках проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» и призвана напомнить современникам о героях Камчатских экспедиций XVIII века. Во всех населенных пунктах прошли встречи с жителями, презентации комплексного проекта, видеовикторины, экспонирование передвижных выставок, передача книг в дар библиотекам. В поездке путешественники описывали природные и рукотворные достопримечательности, оценивали инфраструктуру нового туристического маршрута. Экспедиция проводила также научные работы по истории, этнографии и биологии. Ученые- путешественники делали съемки для учебных фильмов и видеозарисовки о поездке. Полученная в экспедиции информация станет основой будущих экскурсий, аудиогидов, путеводителей, книг, фильмов и материалов, размещаемых в сети Интернет.

По дороге с востока на запад полуострова, от Петропавловска-Камчатского до Усть-Большерецка, ехать комфортно, она открыта относительно недавно, в 1976 году. В воскресный день на трассе, соединяющей Тихий океан с Охотским морем, изредка попадаются автомобили, поднимающие пыль гравийной дороги. Наш автобус легко идет с разрешенной скоростью 90 км/час. В селе Сокоч остановились, чтобы отведать знаменитые местные пирожки.

Через 155 км дороги – первая запланированная остановка нашей поездки. В современном селе Апача, рожденном на самом закате СССР, в сельском доме культуры среди жилых пятиэтажек нас ждут самые благодарные слушатели — дети. Им в нашем проекте уделяется особое внимание! Эрудированные и общительные ребята внимательно выслушали рассказ об истории Камчатских экспедиций Беринга-Чирикова, на удивление полно и правильно ответили на все вопросы викторины. После обсуждения предстоящего сотрудничества с работниками библиотеки гостеприимные хозяева угостили нас царской ухой, приготовленной на костре прямо в селе, неподалеку от дома культуры. Нашей съемочной группе предоставили транспорт и проводника-егеря, чтобы свести к минимуму риски на случай встречи с медведями, а их здесь немало! В окрестностях Толмачевского озера есть что посмотреть –водопады, термальные источники, ГРЭС. Крупным планом сняли лисью нору с ее взрослыми и малыми обитателями.

Проехав еще 66 км на запад, в завершение дня мы достигли Усть-Большерецка – места, откуда начинали свой путь по полуострову многие знаменитые путешественники и исследователи. Павел, директор детской спортивной школы, рассказал, что накануне медведь устроил лежанку прямо в его огороде, предупредил, чтобы вечером не выходили на улицу. Наутро нам рассказали, что видели, как медведи ночью прогуливались по селу.





Усть-Большерецк

Первую половину дня мы снимали подводную жизнь реки Большая и ее притоков. Вечером – встреча и общение в музее со слаженной командой местных жителей, которая сохраняет память о легендарном прошлом этих мест, делает нынешнюю жизнь в столь суровых краях более интересной и полной. «Вы привезли солнечный день, оставайтесь у нас подольше!» -предлагают нам жители села. Над нами, действительно, всегда безоблачное небо. Священник, отец Роман, участник экспедиции, несет икону и мощи Николая Чудотворца, в каждом селе проводит службы и встречи с прихожанами. В нашей общей программе отец Роман совместно с Анной рассказывает о выставке «Осколки истории», подготовленной Музеем истории Православия на Камчатке и Камчатской краевой научной библиотекой им. С. П. Крашенинникова. Передвижная выставка посвящена храмам, закрытым на Камчатке в 20–30-х годах XX века.





Мильково

Зал детской библиотеки переполнен местными жителями, преподавателями и студентами Камчатского государственного университета. Заранее, еще минувшей осенью, мы договорились о встрече во время их летней практики, чтобы реализовать программу сотрудничества, посвященную Камчатским экспедициям (недаром университет назван в честь капитан-командора Витуса Беринга!). Интересен эпизод нашего пребывания в Мильково, когда наши водители, супруги Мария и Константин, нашли некогда утерянные при загадочных обстоятельствах музейные экспонаты. Местные мальчишки собирались разжигать костер прялкой и другими экспонатами из дерева, которые мы чудом спасли и вернули в фонды местного краеведческого музея.





Козыревск

В местном кинотеатре «Ракета», как и во всех точках маршрута, Денис Лабынько, директор Камчатского краевого краеведческого музея, разворачивает экспозицию своих коллег из краевого художественного музея — выставку народного художника России Федора Дьякова. Во время экспонирования передвижной выставки «Сквозь время» он рассказывает о натюрмортах, жанровой живописи и портретах современников живописца. В каждом селе для библиотек, музеев и школ оставляем материалы по теме Камчатских экспедиций — аудиогиды, электронные книги, фильмы и записи Ирины Кисличенко, сотрудника Камчатской краевой детской библиотеки им. В. Кручины, автора радиопроекта по краеведческому просвещению «Странички краеведа».





Ключи

Первоначально планировали остаться в Козыревске, однако решили засветло доехать до села Ключи, расположенного рядом, в 80 км, чтобы рано утром снять для фильма Ключевскую сопку и вулкан Толбачик. Комфортно расположились на вулканостанции, и директор Владимир Юрьевич, очень увлеченный своей работой, провел для нас экскурсию по музею.

Днем на встречу пришли дети, а вечером мы продолжили общение с теми, кому интересна история и настоящее Ключей. Традиционно передали семена цветов из Мемориального сада им. Г.А.Демидова и начали работу по составлению родословных участников Первой Камчатской экспедиции, которые в XVIII веке были в этих местах.





Усть-Камчатск

В эти дни мы смогли достичь Нижнекамчатского острога, где в 1728 году был построен бот «Святой Гавриил». На этом судне, выполняя наказ Петра I, команда Витуса Беринга и Алексея Чирикова совершила плавание до Анианского пролива, позже названного Беринговым. На берегу Тихого океана, на реке Камчатке и на Ажабачьем озере (от ительменского «ажаба» — нерка) мы сделали множество уникальных фотографий и видеоматериалов – нерест нерки, грациозное парение белоплечего орлана, охота нерп. В канун Дня рыбака были отсняты сюжеты о нелегком труде рыбаков и рабочих рыбзавода.





Анавгай

Погода на Камчатке очень изменчива. Выехали утром из Усть-Камчатска, покрытого плотным слоем облаков и туманами, а через час стало солнечно, жарко и так ясно, что издалека стали хорошо видны сопки Ключевская и Безымянная. У реки Кич дорогу перешли медведица с медвежатами, затем лосиха с лосенком. Лис, лосей и медведей часто встречаем прямо на дорогах!

Анавгай — лиственница на эвенском языке. Так названо село на реке Быстрая Быстринского района. Его основное население — эвены. По приезде мы расположились в юртах стойбища Мэнэдек. Диана Кучеренко, руководитель этнокультурного центра «Мэнэдек», провела для гостей обряд очищения, показала стойбище, рассказала о своем народе.

В селе недавно появился интернет, но скорость его еще очень мала. И это, оказывается, очень хорошо! Заметно, что дети живут не в виртуальном пространстве, а реальной жизнью: эрудированы, общительны, открыты, близки к природе, а библиотека постоянно наполнена юными читателями. Село расположено в чаше между горами, здесь круглый год купаются в бассейне термального источника, расположенного рядом со школой. Дома обогреваются здесь горячей водой из недр земли, поэтому в доме культуры, в котором провели встречу с жителями, постоянно очень тепло.





Эссо

Эссо — живописное место, которое притягивает людей из многих стран. О нем написана масса книг, есть что почитать в интернете. Впервые об этом селе я услышал от Александра Печеня, организатора «Берингии», самой протяженной гонки на собачьих упряжках. Нас в Эссо в июле удивили и порадовали яблони в цвету. Дороги в селе, как и в других населенных пунктах нашего маршрута, покрыты асфальтом. Чистые улицы, добротные дома, открытые и приветливые люди — основные и важные факторы для путешественников и туристов.





Река Быстрая

Три дня сплавлялись по реке, снимали подводную жизнь. Постоянный дождь не был нам помехой, а дал представление о трудностях похода участников Первой Камчатской экспедиции. Хотя какие это трудности!

Пройдя порог «Карелия», ныряли с безымянной скалы, которой дали имя «Скала Оса» в честь города Оса в Пермском крае, в котором осенью 1733 года участники Второй Камчатской экспедиции сошли с речных судов на берегу реки Кама и начали сухопутную часть Великого маршрута на восток, к открытиям новых земель России.





Эпилог

Зачем? Для чего участники современной экспедиции прожили много дней вдали от привычного городского комфорта, преодолели 2 100 км, провели десятки встреч, общались с сотнями людей? Для того, чтобы встретить на пути тех, кто тоже меняет мир, наполняет его любовью, делает жизнь интереснее, добрее. В сотрудничестве с новыми друзьями и единомышленниками созидаются современные страницы уже новой книги жизни «Описание земли Камчатки».





Ильдар МАМАТОВ