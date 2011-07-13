Мокрая Сухая речка

Проливные дожди на Камчатке – не редкость. Но в этом июле хляби небесные принесли жителям полуострова немало хлопот. Пришедший 26 июля на три дня циклон обрушил на полуостров сразу две месячные нормы осадков, изрядно изменив ландшафт так называемой Сухой речки – дороги, ведущей к Авачинскому и Корякскому вулканам. Теперь эта дорога, по словам неутомимых камчатских путешественников, больше напоминает каньон с высокими обрывистыми берегами.

Виной всему стали селевые потоки, хлынувшие по руслу в самый разгар циклона, 26 июля. На пути потоков воды и грязи оказались дачные участки, расположенные в районе «Пятой стройки». Вода и грязь подтопили около 30 наделов. На многих из них во время стихийного бедствия были люди. Как рассказывают очевидцы, кому-то из дачников пришлось в спешке покидать домики и грядки. Людям помогали силы МЧС. По сообщению пресс-службы управления, спасатели эвакуировали из района подтопления порядка 20 человек. Людям нужно было помочь добраться до проезжей дороги, так как потоками воды они оказались отрезаны от путей выезда из дачных поселков.

В двух местах оказалась перемыта дорога районного значения, соединяющая дачные участки с городом Елизово. В ночь с 26 на 27 июля сотрудниками Камчатского спасательного центра МЧС России было организовано дежурство на высокопроходимой технике в зоне «Пятой стройки». Спасатели одновременно помогали тем, кто самостоятельно не мог покинуть дачи, и препятствовали гражданам, обеспокоенным состоянием своих дач и пытавшимся проехать в поселки. Удалось избежать самого страшного – никто из людей не пострадал в результате разгула стихии.

При этом практически сразу на перемытые участки дороги вышла техника для расчистки дорожного полотна от намытой грязи. «Грейдером с проезжей части убирали песок, глину. На время работ автобусное сообщение не останавливали. Общественный транспорт курсировал с двух сторон перекрытия до 21.40», — рассказал нам министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов. Уже на следующий день вода ушла из подтопленных районов, но на местах перелива воды через дороги продолжили дежурить бригады подрядной организации.

Самыми серьезными последствиями прошедшего циклона и схода вызванных им селевых потоков стала потеря урожая на подтопленных дачных огородах. Через группы WhatsApp жители Камчатки передавали друг другу короткие видео-ролики и фотографии, снятые владельцами участков. На фото и видео невозможно было смотреть без сочувствия: люди потеряли все, что вырастили своими руками, некоторые огороды превратились в озера и лужи, а где-то грядки просто заровняло потоками грязи и ила. На фотографиях видно, как владельцы дач предпринимали самые отчаянные попытки спасти урожай хотя бы в теплицах. Удалось это немногим.

Сотрудники камчатского спасательного центра МЧС сразу же пообещали оказать пострадавшим владельцам дач адресную помощь в расчистке участков от нанесенного селевыми потоками грунта. Не остались в стороне и краевые власти, и администрация Елизовского муниципального района. Губернатор Камчатки Владимир Илюхин поручил местной администрации держать ситуацию на контроле, провести встречи с владельцами пострадавших дачных участков и оказать населению всю возможную помощь.

Глава района Роман Василевский несколько раз выезжал в зону бедствия. Он пообещал, что дачникам, потерявшим урожай в результате дождевого паводка, помогут сделать запасы на зиму. Администрация и сельхозпредприятия Елизовского района планируют осенью обеспечить людей овощами местного производства.

«Вода сошла с вулкана по тем СОТам, которые этому подвержены. Подобное в районе «Пятой стройки» случалось и раньше. Очевидцы говорят, что сильный сход произошёл в 1996 году. Потом это повторялось еще несколько раз, но тогда поток прошел по окраинам, — рассказал Роман Василевский. — Мы оперативно провели КЧС района. Все силы и средства были переведены в режим повышенной готовности. Выезжали в СНТ. В вечернее время не удалось оценить нанесённый ущерб, поэтому повторный обход проводили на следующий день, выяснили, сколько участков пострадало. Предварительно приняли решение поддержать тех, у кого был смыт весь урожай. Мы уже связались с совхозами и предприятиями района, они готовы помочь. Когда у наших сельхозтоваропроизводителей созреет урожай, будет организована фиксированная выдача овощей — картофеля, моркови. Предварительный план такой».

Не обошла стихия стороной и туристов, путешествующих по Камчатке. Как известно, Сухая речка – излюбленное место путешествий к домашним вулканам, Авачинскому и Корякскому. На полпути во время схода селя оказалась погребенной грязевым потоком туристическая вахтовка. Ее замыло грязью по самую крышу кунга. Никто из людей при этом не пострадал. «Несколько вахтовок попыталось проехать в направлении Авачинского перевала, однако предприятие не увенчалось успехом – водители вынуждены были вернуться. В последствии в мессенджере WhatsApp распространили фотографии, на которых видно, что одной из машин не удалось вовремя покинуть «зону подтопления», и она оказалась практически погребена в размытом потоками воды грунте», – рассказала представитель КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» Мария Марико. При этом за помощью в ходе ЧП к спасателям никто не обращался. Через день вахтовку откопали, о чем вновь оповестили жителей через мессенджер. Ни одна из туристических фирм полуострова официально не сообщила о принадлежности ей застрявшего в грязи транспорта.

Уже под конец дождевого циклона краевое управление МЧС объявило о том, что уровень воды в реке Амчагача в Усть-Большерецком районе возле села Усть-Большерецк превысил критическую отметку. Подтоплены придомовые территории и полкилометра грунтовой дороги. В зоне паводка оказались территории бани, котельной и пекарни в Усть-Большерецке. При этом транспортное сообщение с селом не прерывалось и жизнеобеспечение населенного пункта оставалось в норме. Спасатели призвали местное население воздержаться от попыток пересечь реку вброд до тех пор, пока уровень воды не спадет, и усилить контроль за гуляющими детьми.





Светлана СОЛОВЬЁВА





Микрооползень сошёл в окрестностях долины реки Гейзерная

Язык оползня длиной около 300 метров над Тройным водопадом сотрудники Кроноцкого заповедника обнаружили во время облета гейзерного ущелья. Сход грязекаменной массы спровоцировали сильные дожди, которые прошли над юго-восточной частью Камчатки на прошлой неделе.

По предварительной оценке объем сошедших пород составил порядка 30 000 кубометров – это в 100 раз меньше, чем при сходе оползня в январе 2014 года. Тогда плотина, сформированная грязекаменной массой, образовала в верховьях Гейзерной новое подпрудное озеро площадью 700 на 200 метров.

«Как видно с вертолета, породы, образующие берега водоема, не размыты. Поэтому прорыва плотины не ожидается. Что касается Тройного водопада, над которым 25 или 26 июля в результате ливней сошел микрооползень, то он находится далеко от экскурсионной зоны — сотрудникам и посетителям Кроноцкого заповедника опасность не угрожала», — рассказал Ринат Файзулин, начальник отдела экологического просвещения и познавательного туризма ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Главной целью посещения Долины гейзеров была смена температурных логгеров и получение данных о режиме работы гейзеров, за которыми ведется постоянное наблюдение, – Большой и Великан.

«Гейзер Большой работает, как часы — он извергается каждые 67 минут, выбрасывая кипяток на высоту до 10 метров. Фонтан гейзера Великан, каналы которого были забиты грязекаменной массой в январе 2014 года, не превышает 1 метр, как и в предыдущие три года наблюдений. Временно из-за повышения уровня воды на 30-40 сантиметров в реке Гейзерная нарушена работа гейзера Веер, его ванна затоплена, и как только вода спадет, режим восстановится», – сообщил Алексей Кирюхин, старший научный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник», гидрогеолог.

Добавим, что за оползневыми процессами на склонах ущелья реки Гейзерная сотрудники Кроноцкого заповедника и вулканологи наблюдают с 1985 года. Специалисты отмечают, что чем чаще сходят пласты пород, тем активнее развивается гидротермальная деятельность одного из семи чудес России.