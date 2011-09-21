Ликвидировано камчатское отделение «Трудовой партии России»

Камчатский краевой суд удовлетворил административное исковое заявление управления Министерства юстиции России по Камчатскому краю о ликвидации регионального отделения политической партии «Трудовая партия России». Об этом сообщила пресс-служба краевого суда.

Установлено, что 20 сентября 2016 года на общем собрании отделения политической партии из ее состава вышли все члены. В связи с отсутствием необходимой численности в региональном отделении не были сформированы руководящие и контрольно-ревизионные органы, а проведение общего собрания стало невозможным, что противоречит требованиям Федеральных законов «О политических партиях» и «Об общественных объединениях» и непосредственно Уставу партии.

Министерство юстиции РФ по Камчатскому краю, сообщает пресс-служба краевого суда, неоднократно направляло письменные предупреждения о необходимости устранения допущенных нарушений законодательства, однако к установленным срокам требуемые мероприятия проведены не были. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения министерства в суд с административным иском о приостановлении деятельности регионального отделения политической партии, который решением Камчатского краевого суда от 15 февраля 2017 года был удовлетворен.

Учитывая, что в установленный судебным решением 2-месячный срок отделение партии не устранило выявленных нарушений, министерство юстиции обратилось в суд с административным исковым заявлением о его ликвидации. Оценив указанные обстоятельства, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных истцом требований и удовлетворил их, постановив ликвидировать региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Камчатском крае. Решение вступило в законную силу.

***

Камчатское отделение «Трудовой партии России» — не первое тихо «скончавшееся» на Камчатке. За последние два месяца на полуострове были ликвидированы региональные отделения «Российской партии народного управления» и «Российской социалистической партии».

Иск управления Минюста по Камчатскому краю о ликвидации регионального отделения политической партии «Российская партия народного управления» краевой суд удовлетворил в конце июля.

Региональное отделение «Российская партия народного управления» было зарегистрировано 28 февраля 2013 года. Как было установлено, в сентябре 2016-го на общем собрании отделения было принято решение об исключении из состава партии 9-ти из 10 ее членов, как следствие, числиться в отделении остался один человек. В результате не были сформированы руководящие и контрольно-ревизионные органы, а проведение общего собрания стало невозможным, что противоречило требованиям федеральных законов и непосредственно Уставу партии.

Минюст также неоднократно направлял письменные предупреждения с указанием на необходимость приведения организационной структуры регионального отделения партии в соответствие с Уставом, однако этого не было сделано. Иск в суд о приостановлении деятельности регионального отделения был удовлетворен Камчатским краевым судом в феврале 2017 года. Нарушения не были устранены и в 2-месячный срок, после чего министерство юстиции обратилось в суд с исковым заявлением оликвидации отделения «Российской партии народного управления». Что и было сделано в июле 2017-го. А за неделю до этого решением суда было ликвидировано камчатское региональное отделение политической партии «Российская социалистическая партия».