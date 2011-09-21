Ликвидировано камчатское отделение «Трудовой партии России»

Ликвидировано камчатское отделение «Трудовой партии России»

Камчатский краевой суд удовлетворил административное исковое заявление управления Министерства юстиции России по Камчатскому краю о ликвидации регионального отделения политической партии «Трудовая партия России». Об этом сообщила пресс-служба краевого суда.

Установлено, что 20 сентября 2016 года на общем собрании отделения политической партии из ее состава вышли все члены. В связи с отсутствием необходимой численности в региональном отделении не были сформированы руководящие и контрольно-ревизионные органы, а проведение общего собрания стало невозможным, что противоречит требованиям Федеральных законов «О политических партиях» и «Об общественных объединениях» и непосредственно Уставу партии.

Министерство юстиции РФ по Камчатскому краю, сообщает пресс-служба краевого суда, неоднократно направляло письменные предупреждения о необходимости устранения допущенных нарушений законодательства, однако к установленным срокам требуемые мероприятия проведены не были. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения министерства в суд с административным иском о приостановлении деятельности регионального отделения политической партии, который решением Камчатского краевого суда от 15 февраля 2017 года был удовлетворен.

Учитывая, что в установленный судебным решением 2-месячный срок отделение партии не устранило выявленных нарушений, министерство юстиции обратилось в суд с административным исковым заявлением о его ликвидации. Оценив указанные обстоятельства, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных истцом требований и удовлетворил их, постановив ликвидировать региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Камчатском крае. Решение вступило в законную силу.

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Камчатское отделение «Трудовой партии России» — не первое тихо «скончавшееся» на Камчатке. За последние два месяца на полуострове были ликвидированы региональные отделения «Российской партии народного управления» и «Российской социалистической партии».

Иск управления Минюста по Камчатскому краю о ликвидации регионального отделения политической партии «Российская партия народного управления» краевой суд удовлетворил в конце июля.

Региональное отделение «Российская партия народного управления» было зарегистрировано 28 февраля 2013 года. Как было установлено, в сентябре 2016-го на общем собрании отделения было принято решение об исключении из состава партии 9-ти из 10 ее членов, как следствие, числиться в отделении остался один человек. В результате не были сформированы руководящие и контрольно-ревизионные органы, а проведение общего собрания стало невозможным, что противоречило требованиям федеральных законов и непосредственно Уставу партии.

Минюст также неоднократно направлял письменные предупреждения с указанием на необходимость приведения организационной структуры регионального отделения партии в соответствие с Уставом, однако этого не было сделано. Иск в суд о приостановлении деятельности регионального отделения был удовлетворен Камчатским краевым судом в феврале 2017 года. Нарушения не были устранены и в 2-месячный срок, после чего министерство юстиции обратилось в суд с исковым заявлением оликвидации отделения «Российской партии народного управления». Что и было сделано в июле 2017-го. А за неделю до этого решением суда было ликвидировано камчатское региональное отделение политической партии «Российская социалистическая партия».

На Камчатке по состоянию на начало августа управлением Минюста зарегистрированы 20 региональных отделений политических партий, имеющих право в соответствии с федеральным законом принимать участие в выборах.
партийная смерть
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