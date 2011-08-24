Городская дума Петропавловска: конкурс – 5 человек на место

Завершилась регистрация кандидатов на выборы в органы местного самоуправления, которые пройдут на Камчатке в Единый день голосования 10 сентября.

Во второе воскресенье сентября нас ожидают 30 избирательных кампаний как регионального, так и муниципального уровня. В Петропавловске пройдут дополнительные выборы депутата в Законодательное собрание Камчатского края по избирательному округу № 5 и выборы депутатов городской думы Петропавловска-Камчатского. Предстоят дополнительные выборы депутатов в Вилючинске, выборы нового состава Совета депутатов в Палане и выборы глав и депутатов еще в 5-ти районах края – Усть-Большерецком, Карагинском, Олюторском, Пенжинском и Тигильском.

Предвыборную борьбу, как сообщает избирательная комиссия Камчатского края, продолжает 372 кандидата, в том числе от избирательных объединений — 275, в порядке самовыдвижения — 97. Отказано в регистрации 40 кандидатам. Основные причины отказа — непредоставление документов для регистрации или недостаточное количество достоверных и действительных подписей избирателей в поддержку выдвижения.





Заксобрание

На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Камчатского края по одномандатному округу № 5 — никаких неожиданностей. За место в региональном парламенте будут биться 4 кандидата, представляющие ведущие политические партии. Среди них – заведующая Центром развития ребенка (детским садом № 39) Анна Мойсюк («Единая Россия»), 1-й секретарь обкома КПРФ Сергей Ванюшкин, замдиректора Камчатского филиала АО «Оборонэнерго» Александр Россолов (ЛДПР) и пенсионер Александр Каменюк («Справедливая Россия»).

Вакансия образовалась после назначения Валерия Пономарева, избранного депутатом Заксобрания в сентябре прошлого года, членом Совета Федерации. Будущему депутату, который займет это место, предстоит «трубить» в камчатском парламенте еще 4 года.





Городская дума

Городскую Думу Петропавловска-Камчатского мы будет избирать на 5 лет. В ее составе, как и прежде, 32 депутата, половина из которых (16 человек) избирается по партийным спискам, другая половина – по 2-мандатным округам.

По итогам регистрации в выборах депутатов в городскую Думу продолжают участвовать 4 избирательных объединения из 5-ти, заявлявших о выдвижении кандидатов. Это партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Одна политическая партия — «Коммунисты России» — выбыла из участия в выборах.

На выборах депутатов в городскую Думу самая высокая конкуренция: 5 претендентов на один мандат.

На 32 депутатских мандата в представительном органе краевого центра зарегистрировано 153 кандидата.

По единому избирательному округу — 88 кандидатов: «Единая Россяи» — 27, КПРФ — 18, ЛДПР — 24, «Справедливая Россия» — 19 кандидатов. По 8 двухмандатным избирательным округам зарегистрированы 65 кандидатов. У «Единой России» и КПРФ — по 16 кандидатов, у ЛДПР — 15, у «Справедливой России» — 12. Зарегистрированы также 6 кандидатов-самовыдвиженцев.





Муниципалитеты

10 сентября жителям районов Камчатки предстоит избрать 13 глав городских и сельских поселений, а также более 100 местных депутатов (с учетом Думы Петропавловска-Камчатского– 141 депутат). Причем популярность должностей глав в некоторых поселках очень высока. Так, на должность главы Озерновского городского поселения зарегистрировано 7 кандидатов, а на должность главы села Вывенка — 4 кандидата.

На 10 депутатских мандатов Совета депутатов городского округа «поселок Палана» баллотируется 21 кандидат. В целом же, как сообщает избирательная комиссия Камчатского края, на выборах депутатов сельских поселений конкуренция составляет от 2-х до 3-х кандидатов на одно вакантное место.





Виктор РОЩИН