На Камчатке отметят День воздушного флота России

Праздничная программа, посвященная Дню воздушного флота России, пройдет в субботу, 19 августа, на стадионе международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский» в г. Елизово. Для гостей мероприятия подготовлены концерт, спортивные состязания и различные конкурсы.

Организаторами выступили администрация Елизовского района, АО «Международный аэропорт «Петропавловск-Камчатский (Елизово)», АО «Камчатское авиационное предприятие».

Старт мероприятию будет дан в 12.00. В рамках официальной части авиаторов края поздравят представители органов власти, руководители отраслевых предприятий и общественных организаций.

В программу праздника включены выступления сольных артистов и творческих коллективов, соревнования по футболу и теннисный турнир. На стадионе организуют сдачу нормативов комплекса ГТО. Отдельная развлекательная программа подготовлена для детей. В рамках мероприятия все желающие смогут попробовать кашу, приготовленную на полевых кухнях. Кроме того, будет организована выездная торговля: гости праздника смогут приобрести плов, шашлык и другие блюда, безалкогольные напитки, сувенирную продукцию.