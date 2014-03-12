Владимир Илюхин принял участие в совещании секретаря Совета безопасности РФ

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН принял участие в выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ Николая ПАТРУШЕВА в Якутске, которое состоялось по поручению Президента России Владимира ПУТИНА. Наряду с главами дальневосточных субъектов в заседании приняли участие представители федеральных министерств и ведомств, Генеральной прокуратуры России, аппаратов Совета безопасности РФ и полномочного представителя Президента РФ в ДФО.

Главной темой совещания стали вопросы национальной безопасности на Дальнем Востоке, в частности – ход реализации государственной миграционной политики и дополнительные меры по созданию условий для улучшения демографической ситуации.

Н. Патрушев отметил, что в рамках реализации решений Совета безопасности России, Стратегии национальной безопасности РФ, Концепции государственной миграционной политики на период до 2025 года на федеральном и региональном уровнях приняты меры по повышению эффективности миграционных процессов, снижению рисков, связанных с притоком миграции. Так, секретарь Совбеза напомнил об упрощении механизма осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, создании условий для социальной и культурной адаптации мигрантов в российском обществе. Несмотря на это, по словам Н. Патрушева, продолжается использование мигрантами подложных документов, фиктивная постановка на учет по месту пребывания.

«Эти вызовы актуальны для Дальневосточного федерального округа, где на фоне низкой плотности коренного населения весьма интенсивны миграционные процессы», — отметил Н. Патрушев.

Он отметил, что только в текущем году в ДФО на миграционный учет поставлено около 400 тысяч иностранных граждан. При этом за последние 20 лет произошел значительный отток коренного населения Дальнего Востока. В этой связи Н. Патрушев поставил перед участниками совещания в Якутске ряд первостепенных задач для реализации государственной миграционной политики.

«Для этого важно создавать условия для роста рождаемости, сокращения уровня смертности, формирования устойчивого миграционного притока граждан из иных российских регионов. Кроме того, важно обеспечить дополнительные стимулы для закрепления молодежи. Также следует придать новый импульс реализации государственной программы оказания содействия для добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, в Российскую Федерацию. Все это требует реализации дополнительных комплексных мер, в том числе тех, которые предусмотрены в недавно утвержденной правительством РФ Концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года», — подчеркнул секретарь Совбеза России.

Анализируя итоги исполнения решений, принятых на выездном совещании в ДФО в прошлом году, Н. Патрушев актуализировал вопросы продовольственной безопасности, обратил внимание на повышение уровня самообеспеченности регионов продовольственными товарами, а также на соблюдение норм санитарного законодательства при производстве пищевых продуктов и в сфере общественного питания.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края