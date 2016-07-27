В Заксобрании рассмотрели строительные вопросы

Комитет по строительству, транспорту, энергетике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства Законодательного собрания края под председательством вице-спикера Бориса ЧУЕВА на прошлой неделе рассмотрел на заседании итоги выполнения краевых инвестиционных программ за 1-е полугодие 2017 года.

О ходе строительства на Камчатке социальных объектов и жилья народным избранникам доложили представители министерств строительства, здравоохранения, сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также спорта. Депутаты задавали вопросы по каждому направлению и дали ряд рекомендаций профильным ведомствам.

«Мы увидели, что картина положительная, — сказал Б. Чуев. — Есть динамика не только на территориях крупнейших населенных пунктов — Петропавловска, Елизова и Вилючинска. Сегодня строительные площадки работают в Мильковском, Усть-Камчатском районах, на Алеутах. Также строительство переходит на территорию Корякского округа: есть надежда, что в этом году будет закончено возведение жилого дома в селе Седанка, начнется строительство ФАПа в Аянке».

Вице-спикер отметил, что особое внимание члены комитета уделили строительству краевой больницы и объектов в Корякском округе. Депутаты порекомендовали министерству здравоохранения постоянно контролировать работу подрядчика, с которым 17 июля был заключен контракт на строительство больницы. В этом году планируется завести под крышу уже построенный корпус.

«Депутаты внимательно отслеживают строительство данного медицинского учреждения. Конечно, важнейший вопрос — как подрядчик будет исполнять свои обязательства. Мы рекомендовали министерству здравоохранения тщательно контролировать, чтобы объект строился в соответствии с графиком и был введен в срок, который определен контрактом», — сказал Б.Чуев.

Еще одна рекомендация была адресована министерству строительства — наладить эффективную работу с подрядчиками, которые работают на территории Корякского округа.

«Нужно найти механизмы, чтобы сделать деятельность подрядчиков действительно результативной. К ним сегодня есть много вопросов по строительству жилья в Тигильском районе: в Хайрюзово, Тигиле, Седанке. Это очень нужные объекты для жителей Корякского округа — дома предназначены как для очередников, так и для специалистов, которых можно будет пригласить работать в округ. Без жилья, естественно, никто не поедет в национальные села. Есть проблемы со строительством школы-комплекса в Каменском, на которое в этом году было выделено 140 млн рублей. Аукцион состоялся, но ни один подрядчик пока не претендовал на этот контракт. Депутаты услышали от министра строительства края Татьяны Митиной, что выделенные деньги остаются в округе. Они будут перенаправлены на строительство детского сада на 150 мест в селе Оссора. Проектно-сметная документация готова, она успешно прошла экспертизу. Теперь остается только определить подрядчика», — отметил вице-спикер Заксобрания.





Пресс-служба Законодательного собрания Камчатского края