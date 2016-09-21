Жители Камчатки осваивают свои «дальневосточные гектары». Предпочтение они отдают таким видам деятельности, как организация сельского хозяйства, индивидуальное жилищное строительство и туристические цели. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Камчатского края.

Там рассказали, что с начала реализации в крае программы «Дальневосточный гектар» подано 3927 заявки на предоставление земли. Порядка 80 процентов от общего количества всех заявлений приходится на территорию Елизовского района.

«На сегодняшний день в установленном порядке зарегистрировано 1262 договора о предоставлении земельного участка. Еще по 264-м принято положительное решение о предоставлении. На подписи находятся 322 договора. Также на рассмотрении пребывают 72 заявления от граждан, желающих оформить «дальневосточный гектар», — рассказали в министерстве.

Одной из обладательниц своего земельного участка, предоставленного в рамках реализации проекта «Дальневосточный гектар», стала жительница края Дарья Позднякова. Вместе с супругом они получили два гектара. Здесь супружеская пара планирует организовать небольшой клуб по обучению верховой езде. Причем, в частном хозяйстве семьи уже есть 6 лошадей.

«Прежде чем подать заявку на получение гектара, мы с мужем ходили по окрестностям пешком, чтобы знать конкретно, что мы берем. Программу «Дальневосточный гектар» считаю удачной, для нас она очень актуальна. Изначально мы планировали официально открыться в августе, но пришлось отложить открытие на октябрь. Однако, несмотря на это, у нас уже ведется очередь, люди приезжают на конные прогулки», — рассказала Д. Позднякова.

Кроме того, в планах Дарьи и ее мужа строительство на предоставленной земле жилого дома (сейчас они ждут необходимого разрешения), а также создание необходимых условий для дальнейшей работы с лошадьми.

Семья еще одного камчатца, Ильи Семихатки, пошла дальше и занимается освоением полученной территории сразу в нескольких направлениях. До получения «дальневосточного гектара» они возделывали 18 гектаров плодородной земли. Когда на семейном совете приняли решение взять еще 4 – по одному на каждого взрослого члена семьи, то, помимо привычного ведения сельскохозяйственной деятельности, фермеры решили попробовать себя в экотуризме.

«На первоначальном этапе мы хотим сделать что-то вроде кемпинга. Планируем поставить 3-4 домика, беседки, детскую и игровую площадки. Все будет построено из натуральных материалов. Будем принимать гостей, устраивать их ночевать, кормить и так далее. Выделим небольшой участок земли, на котором посадим различные овощи, зелень. Дети и взрослые будут ходить, смотреть, что и как растет. Попробуем так, а дальше время покажет», — поделился планами И. Семихатка.

Напомним, Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан Президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ дает возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.

Приоритетное право на получение гектаров сначала предоставили жителям дальневосточных субъектов. С 1 июня 2016 года оформить земельный участок камчатцы могли на территории «пилотного» Усть-Большерецкого района, с 1 октября 2016 года – на территории всего Камчатского края.

С 1 февраля 2017 года право на получение «дальневосточного гектара» предоставлено всем гражданам России.