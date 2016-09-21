Жители Камчатки осваивают свои «дальневосточные гектары»

Жители Камчатки осваивают свои «дальневосточные гектары»

Жители Камчатки осваивают свои «дальневосточные гектары». Предпочтение они отдают таким видам деятельности, как организация сельского хозяйства, индивидуальное жилищное строительство и туристические цели. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Камчатского края.

Там рассказали, что с начала реализации в крае программы «Дальневосточный гектар» подано 3927 заявки на предоставление земли. Порядка 80 процентов от общего количества всех заявлений приходится на территорию Елизовского района.

«На сегодняшний день в установленном порядке зарегистрировано 1262 договора о предоставлении земельного участка. Еще по 264-м принято положительное решение о предоставлении. На подписи находятся 322 договора. Также на рассмотрении пребывают 72 заявления от граждан, желающих оформить «дальневосточный гектар», — рассказали в министерстве.

Одной из обладательниц своего земельного участка, предоставленного в рамках реализации проекта «Дальневосточный гектар», стала жительница края Дарья Позднякова. Вместе с супругом они получили два гектара. Здесь супружеская пара планирует организовать небольшой клуб по обучению верховой езде. Причем, в частном хозяйстве семьи уже есть 6 лошадей.

«Прежде чем подать заявку на получение гектара, мы с мужем ходили по окрестностям пешком, чтобы знать конкретно, что мы берем. Программу «Дальневосточный гектар» считаю удачной, для нас она очень актуальна. Изначально мы планировали официально открыться в августе, но пришлось отложить открытие на октябрь. Однако, несмотря на это, у нас уже ведется очередь, люди приезжают на конные прогулки», — рассказала Д. Позднякова.

Кроме того, в планах Дарьи и ее мужа строительство на предоставленной земле жилого дома (сейчас они ждут необходимого разрешения), а также создание необходимых условий для дальнейшей работы с лошадьми.

Семья еще одного камчатца, Ильи Семихатки, пошла дальше и занимается освоением полученной территории сразу в нескольких направлениях. До получения «дальневосточного гектара» они возделывали 18 гектаров плодородной земли. Когда на семейном совете приняли решение взять еще 4 – по одному на каждого взрослого члена семьи, то, помимо привычного ведения сельскохозяйственной деятельности, фермеры решили попробовать себя в экотуризме.

«На первоначальном этапе мы хотим сделать что-то вроде кемпинга. Планируем поставить 3-4 домика, беседки, детскую и игровую площадки. Все будет построено из натуральных материалов. Будем принимать гостей, устраивать их ночевать, кормить и так далее. Выделим небольшой участок земли, на котором посадим различные овощи, зелень. Дети и взрослые будут ходить, смотреть, что и как растет. Попробуем так, а дальше время покажет», — поделился планами И. Семихатка.

Напомним, Федеральный закон, предоставляющий гражданам право получить гектар земли на Дальнем Востоке, был подписан Президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года. Документ дает возможность каждому гражданину на основании его заявления однократно оформить в безвозмездное пользование находящийся в государственной или муниципальной собственности участок земли.

Приоритетное право на получение гектаров сначала предоставили жителям дальневосточных субъектов. С 1 июня 2016 года оформить земельный участок камчатцы могли на территории «пилотного» Усть-Большерецкого района, с 1 октября 2016 года – на территории всего Камчатского края.

С 1 февраля 2017 года право на получение «дальневосточного гектара» предоставлено всем гражданам России.

дальневосточный гектар, земельный вопрос
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