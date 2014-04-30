Владимир ИЛЮХИН – о снижении энерготарифов

Ресурсоснабжающие предприятия Камчатки произведут перерасчет платы за электроэнергию для промышленных предприятий и коммерческих потребителей региона за первые семь месяцев текущего года. Снижение тарифов на электроэнергию с 1 января 2017 года до среднероссийского уровня для «прочих потребителей» Дальнего Востока предусматривает закон, подписанный президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Сегодня можно смело сказать, что механизм снижения энерготарифов до среднероссийского уровня на Дальнем Востоке заработал. Этого с нетерпением ждали предприниматели всего макрорегиона, и, конечно, бизнес Камчатки. Соответствующее решение, принятое президентом России, позволило снизить энерготарифы для бизнеса края на 40 процентов. Более того, уже с 10 августа ресурсоснабжающие организации начнут производить перерасчет за первые семь месяцев текущего года, что положительно отразится на финансовом состоянии наших предприятий. Уверен, что в дальнейшем эти позитивные изменения дадут экономической эффект и откроют новые возможности для развития всей Камчатки», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

По словам главы региона, переплата, возникшая у компаний по первому полугодию, будет квалифицирована ресурсоснабжающими организациями, как аванс.

В региональной службе по тарифам и ценам Камчатского края отметили, что в крае новые тарифы для группы потребителей «прочие» официально утверждены 7 августа после того, как были подписаны необходимые документы на федеральном уровне. Таким образом, с 1 января 2017 года эта величина установлена в размере 4,72 рубля за кВт/час с НДС (или 4,00 рублякВт/час без НДС). В РСТЦ напомнили, что до 7 августа 2017 года средний отпускной тариф на электроэнергию для юридических лиц и предпринимателей на территории Камчатского края с учетом региональных субсидий составлял 7,38 рубля за кВт/час с НДС (или 6,25 рубля за кВт/час без НДС).

«Для обеспечения выравнивания тарифов на электрическую энергию «для прочих потребителей» на территории Камчатского края до уровня среднероссийского, по расчету Федеральной антимонопольной службы России в бюджет Камчатского края должно поступить в 2017 году дополнительно 2,2 млрд. рублей. Эти деньги будут направлены в качестве субсидий ресурсоснабжающим организациям. В частности, порядка 1,4 млрд. рублей получит компания «Камчатскэнерго», около 400 млн. рублей — АО «Южные электрические сети Камчатки», 165 млн. рублей — АО «Корякэнерго», другие ресурсоснабжающие организации — еще 235 млн. рублей», — отметил руководитель Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края Олег Кукиль.

Напомним, поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано президентом России В. Путиным в Послании Федеральному Собранию РФ 2015 года.

Кроме того, наряду со снижением энерготарифов для «прочих потребителей» в Камчатском крае «заморожены» тарифы для населения. Ранее такое решение принял губернатор региона. Таким образом, тарифы на электро-, теплоснабжение, горячую и холодную воду для жителей Камчатки в этом году не выросли. Более того, по поручению В. Илюхина с 1 июля снижены тарифы на теплоэнергию и горячее водоснабжение в отдельных муниципальных образованиях, уровень льготных тарифов в которых выше средних по Камчатскому краю. Речь идет о городах Петропавловск-Камчатский и Елизово, а также сельских поселениях Елизовского района — Николаевском, Пионерском и Раздольненском.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края