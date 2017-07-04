Первый прямой рейс

В минувший понедельник, 7 августа, к причальной стенке контейнерного терминала «Сероглазка» (входит в группу компаний NOREBO) встал контейнеровоз «PAPA MAU», принадлежащий одной из структур компании MAERSK. Контейнеровоз пришел из Пусана (Южная Корея) с грузом 300 сорокафутовых рефрижераторных контейнеров, предназначенных для погрузки рыбопродукции, уходящей с Камчатки как на экспорт, так и на внутренний российский рынок.

Приход «PAPA MAU» можно смело назвать знаковым событием для Камчатского края. За последние несколько десятилетий это, пожалуй, первая подобная швартовка. Следует отметить, что постановка контейнеровоза к причальной стенке осуществлена при большой поддержке заместителя председателя правительства России, полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, его команды, работающей на Камчатке под руководством государственного федерального инспектора Александра Шарова, и краевых властей. Без оперативного принятия положительных решений Федеральной службы безопасности, погрануправления и камчатской таможни тоже не обошлось. «Процесс согласования прихода судна шел около двух месяцев, — рассказал нам генеральный директор ООО «Терминал «Сероглазка» Владимир Вальтер. — Это первый опыт края в постановке подобного транспорта под иностранным флагом с иностранным экипажем к нашему причалу. Учитывая то, что Петропавловск-Камчатский — это все-таки зона особого режима, все прекрасно понимают, что заход сюда такого судна сопряжен с решениями и оформлением многих федеральных органов. Но начинать работу с такими контейнеровозами – уже объективная необходимость для развития и терминала, и территории Камчатки в целом. Нам приятно, что, являясь резидентами свободного порта Владивосток, мы первыми начали эту работу. Хочу подчеркнуть, что, несмотря на то, что это первый опыт, оформление судна и его постановка к причалу прошли строго по регламентам. Мы благодарны всем службам за оперативную работу и поддержку».

С приходом контейнеровоза «PAPA MAU» «Терминал «Сероглазка» открывает так называемые прямые сервисы для камчатских рыбопромышленников. Судно следует по маршруту Пусан – Петропавловск-Камчатский – Пусан. Выгрузив здесь пустые контейнеры, из Петропавловска оно увезет порядка 170 контейнеров с продукцией камчатских рыбопромышленных предприятий: ОАО «Ямсы», Рыболовецкого колхоза им. Ленина, ПАО «Океанрыбфлот», ООО «Сокра», ООО «Камчатский меридиан», ООО «Народы Севера» и других. За последние несколько лет это первый прямой рейс, которым рыбопродукция от камчатского причала направится сразу в иностранный порт. Пусан станет для нее пунктом перевалки, откуда контейнеры с рыбой уже разойдутся в разные стороны – потребителям Европы, Америки и азиатских стран. При этом без захода во Владивосток прямой сервис позволит сократить время транзита экспортной продукции на пять суток.

Часть контейнеров с этого рейса будет доставлена и на внутренний российский рынок через так называемый дальний каботаж: судно компании MAERSK из Пусана пройдет южным морским путем и встанет на разгрузку в Санкт-Петербурге. Оттуда камчатская рыба разъедется по стране.

В чем привлекательность такой отгрузки для камчатских рыбопромышленников? В том, что продукция, которая закладывается на хранение в сезон промысла на российском рынке, фактически будет бесплатно храниться на борту контейнеровоза почти 50 дней, пока он будет идти до северной столицы России. Для тех, кто ждет пика продаж и увозит рыбу в центр страны, закладывая ее, к примеру, в Москве на склады хранения, это очень удобно, потому что за хранение в течение этих пятидесяти дней платить не нужно – оплачивается только доставка. Такая логистика выходит дешевле, чем перевозка рыбопродукции через Владивосток и далее по железной дороге. В первом случае стоимость доставки на килограмм продукции составит около 11 рублей против 19 во втором варианте.

Количества доставленных контейнеров «Терминалу «Сероглазка» хватит на месячный объем перевалки грузов. Не забывайте, что в отношении экспорта, помимо отправки прямыми рейсами, терминал продолжает отгрузку экспортной продукции такими же контейнерами MAEPRSK на линейных судах фидерных перевозчиков. Эти суда загружаются на терминале еженедельно. Они вывозят продукцию в порт Владивосток, откуда уже судами MAERSK она уходит на экспорт. Еженедельные сервисы терминал осуществляет уже второй год. Основной наплыв грузов пока формируется во втором и третьем кварталах года, хотя у терминала нет никаких проблем с отправкой продукции и на экспорт, и на внутренний рынок в круглогодичном режиме, как нет и недостатка в рефрижераторных мощностях (контейнерах). Прямые сервисы терминал пока планирует выполнять 1-2 раза в месяц в зависимости от спроса, объема грузов и сезонности промыслов. Хотя, если на отправку будет стоять порядка двухсот контейнеров, компания MAERSK готова заходить сюда и еженедельно для осуществления прямых рейсов.

И к этому есть все предпосылки. За время своей работы «Терминал «Сероглазка» значительно нарастил объемы грузооборота. Если в прошлом году, начиная с августа, он отправил на экспорт в рефконтейнерах порядка 29 тысяч тонн рыбопродукции, то в этом году только в первом квартале этот показатель составил уже 31 тысячу тонн. В сотрудничестве с компанией MAERSK было увеличено количество контейнеров, находящихся на терминале в свободном доступе — со ста до четырехсот единиц. Важно отметить, что эти рефконтейнеры не находятся в аренде, и терминал готов предоставить их в любое время любому желающему отправить продукцию. Открытие прямых сервисов по маршруту Петропавловск-Камчатский – Пусан стало весьма важным, но не последним шагом в развитии терминала. Сейчас руководством группы компаний NOREBO прорабатывается возможность открытия со следующего года прямой судоходной линии по маршруту Датч-Харбор (США) – Петропавловск-Камчатский – Йокогама (Япония). Проект открытия маршрута, который будет считаться линейным, обсуждается на уровне заместителя председателя правительства России, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Кроме того, по проекту строительства полноценного порта-хаба для флота рыбной отрасли, в который предстоит вырасти «Терминалу «Сероглазка», заканчивается установка портального крана и укладка для него рельсового пути, завершаются работы по укреплению причала для приемки судов с осадкой более девяти метров. В рамках этого же проекта предприятие уже приступило к реконструкции и строительству промышленного холодильника емкостью 15 тысяч тонн. «Все работы по развитию и строительству порта-хаба финансируются в полном объеме и идут без отставания от намеченного графика, который стал частью соглашения, подписанного нами с Корпорацией развития Дальнего востока», — сообщил нам Владимир Вальтер.

Напомним, что ООО «Терминал «Сероглазка» с проектом строительства порта-хаба для рыбопромышленного флота стал вторым резидентом свободного порта Владивосток на Камчатке. Серьезный и масштабный проект рассчитан на поэтапную реализацию в течение пяти лет. Он предусматривает вложение в территорию 800 миллионов рублей исключительно собственных инвестиций компании, без вливаний со стороны бюджета. Реализация проекта направлена на удовлетворение потребностей предприятий рыбопромышленного комплекса Камчатки и Дальнего Востока в комплексном обслуживании рыбопромысловых судов во время стоянки в порту и в рефрижераторных перевозках готовой рыбной продукции на экспорт и внутренний рынок, минуя перевалку в портах Южной Кореи, Китая и Владивостока.





Светлана СОЛОВЬЁВА