Камчатский ЗАГС: день и время торжественной регистрации брака можно выбрать на два месяца вперёд

У жителей Камчатки появилась возможность выбрать день и время торжественной регистрации брака на два месяца вперед. Это стало возможным после запуска государственной услуги «Регистрация брака» в обновленном формате на едином портале Госуслуг (gosuslugi.ru). Об этом сообщили в агентстве записи актов гражданского состояния Камчатского края.

«Жители Петропавловска-Камчатского и Елизова, не выходя из дома, могут выбрать удобный день и время для торжественной регистрации брака на 2 месяца вперед. Сегодня доступна запись на среды и пятницы сентября и октября 2017 года. Ранее в электронной форме и при личном посещении отдела ЗАГС можно было выбрать время и подать заявление на торжественную регистрацию на ближайшую среду или пятницу по истечению месяца. Теперь возможностей выбора дней и времени стало больше. Данная услуга в скором времени появится во всех населенных пунктах Камчатского края», — рассказала руководитель агентства записи актов гражданского состояния Камчатского края Елена Лядовская.

Как отметил заместитель председателя Правительства Камчатского края, руководитель Аппарата губернатора и Правительства Алексей Войтов, создание доступных, удобных и комфортных условий для обращения жителей Камчатского края за получением государственных и муниципальных услуг является одним из приоритетных направлений работы краевого правительства.

«С услугами ЗАГС все получилось, теперь людям остается только прийти на торжественную регистрацию брака в удобный день и время, все остальные действия, в том числе личный визит для подачи заявления, очередь, остаются в прошлом, все можно сделать из дома через Интернет. Надеюсь, что при упрощении процедуры регистрации брака в нашем регионе будет больше свадеб, больше семей, выше рождаемость», — сказал зампред.

Напомним, что с января текущего года пользователи портала имеют возможность оплаты государственных пошлин, в том числе — платных услуг ЗАГС, со скидкой 30 процентов. Скидка действует только при электронной подаче заявления на портале и безналичной оплате.

Для пользования услугами необходимо зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru и подтвердить учетную запись в МФЦ. Процедура регистрации не занимает много времени. После ее прохождения пользователям становится доступна не только возможность подачи электронного заявления по услугам ЗАГС, но и множество других государственных и муниципальных услуг в электронной форме.