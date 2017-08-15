Дочь Анисифора КРУПЕНИНА побывала на родине спустя 65 лет

Рожденная в Кроноцком заповеднике дочь Анисифора Крупенина — Вера — посетила на днях бухту Ольга. В 1941 году ученый Татьяна Устинова и ее проводник А. Крупенин открыли Долину гейзеров. Впервые после цунами, которое в 1952 году почти уничтожило поселок Кроноки, где жила семья одного из первооткрывателей долины, Вера Анисифоровна побывала на родном берегу. Она поделилась с сотрудниками заповедника детскими воспоминаниями.

Черный песок, волны, сопки, вулкан вдали, фонтаны китов. Все так же, как и 65 лет назад. На кордон «Кроноки», названный в честь ранее существовавшего поселка, Вера Чекмарева прилетела на вертолете вместе с сотрудниками заповедника. Государственные инспекторы, которые хорошо знают окрестности бухты Ольга, проводили гостью к знакомым местам – туда, где когда-то стоял ее дом — метеостанция.

«Мне тогда было шесть лет. Ночью началось сильное землетрясение. Накануне мама с бабушкой поставили тесто, я хорошо помню, что ведро перевернулось, с печки упали поленья, — вспоминает Вера Анисифоровна. — Папа сказал, что всем детям и женщинам нужно срочно тепло одеться и уходить в сопки. Мужчины увидели, что вода в бухте ушла на много десятков метров, пошли посмотреть и обнаружили на песке рыб, крабов и морских звезд. Уже с террасы мы увидели огромную черную волну, которая накрыла наши дома, и оставила после себя чистый песок. Больше суток мы ночевали на сопке. Постелью служил кедровый лапник, укрывались одеялами. Потом папа увез нас в Пятигорск, где я и живу сегодня».

Доброжелательная, улыбчивая, скромная и энергичная, очень похожая на своего отца — бессменного проводника геоморфолога Татьяны Устиновой в походах в долину реки Гейзерной и другие тогда малоизученные районы заповедной Восточной Камчатки, — Вера Анисифоровна покорила сотрудников Кроноцкого заповедника. Для нее была организована интересная программа, одним из главных пунктов которой стала прогулка по Авачинскому заливу на катере «Анисифор Крупенин».

«Для меня большая честь управлять надежным катером, который не зря носит имя Анисифора Павловича. Уверен, что он послужит заповеднику такой же верой и правдой, как и сам Крупенин. Наш экипаж рад приветствовать на борту его наследницу», — сказал Андрей Полищук, капитан катера.

В своем плотном графике путешествий по Камчатке и встреч с многочисленными родственниками из знаменитого рода Крупениных дочь первооткрывателя всемирно известной Долины гейзеров нашла время для посещения Музея природы Кроноцкого заповедника и душевной беседы с сотрудниками природоохранной организации. В дар Вера Анисифоровна преподнесла патронташ, с которым камчатский Дерсу Узала патрулировал заповедную территорию, а с ним — фотографии и письма своей семьи. Также в архиве появилась копия странички ее паспорта, где местом рождения значится Кроноцкий заповедник.





Пресс-служба ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»