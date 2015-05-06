В большинстве отраслей экономики Камчатки по итогам первого полугодия зафиксирован рост показателей

Рост показателей зафиксирован в большинстве отраслей экономики Камчатки по итогам первого полугодия 2017 года. Об этом в ходе заседания правительства Камчатского края заявила заместитель министра экономического развития и торговли региона Юлия МОРОЗОВА. Заседание прошло под председательством 1-го вице-губернатора Камчатского края Ирины УНТИЛОВОЙ.

Замминистра отметила, что в крае сохраняется рост объемов промышленного производства, строительных работ, пассажирооборота и грузооборота автомобильного транспорта, производства продукции сельского хозяйства, оборота оптовой торговли и общественного питания.

«Так, рост промышленности обеспечен за счет обрабатывающих производств и, прежде всего, за счет увеличения производства пищевых продуктов. В потребительском секторе мы наблюдаем 30 наименований пищевых продуктов, и по 20 из них зафиксирована положительная динамика объемов производства», — сказала Ю. Морозова.

В частности, сохранены тенденции роста объемов производства рыбопромышленного комплекса (за полгода на Камчатке произведено 380,7 тысяч тонн рыбной продукции, что на 14 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года), а агропромышленный сектор стал одним из лидеров среди субъектов Дальнего Востока по темпам роста экономических показателей.

«Сельхозтоваропроизводители обеспечили рост валовой продукции сельского хозяйства на 7,2 процента, преимущественно за счет увеличения животноводческой продукции. Во всех категориях хозяйств произведено валовой продукции почти на 4 млрд. рублей. Объем производства молока увеличился почти на 15 процентов, мяса — на 36», — отметила замминистра.

Она подчеркнула, что положительная динамика также наблюдается в строительной отрасли – выполнено на 6,5 процента больше объема работ, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, завершено строительство трех домов в Усть-Камчатском районе и двух — в Елизовском.

«Во многом такие результаты явились следствием роста инвестиций в основной капитал. По итогам первого квартала 2017 года прирост объема инвестиций в основной капитал составил более 3 процентов, а по оперативным данным за первое полугодие этот показатель вырос до 14 процентов», — сказала Ю. Морозова.

Отдельно замминистра остановилась на ситуации в социальной сфере. В числе негативных факторов она отметила снижение реальных денежных доходов населения, связанное с ростом индекса потребительских цен.

«Индекс потребительских цен в июне 2017 года составил 101,4 процента относительно декабря 2016 года и 103,9 процента относительно июня 2016 года. Повышение цен на продовольственные товары составило 0,7 процента относительно декабря 2016 года, относительно июня 2016 года –2 процента. Рост цен происходит за счет увеличения отпускных цен оптовых организаций, роста транспортных расходов, сезонного фактора, — сказала Ю. Морозова. — Реальные денежные доходы населения сложились на уровне 96,2 процента к уровню января-июня 2016 года. Размер среднедушевого дохода составил 37 тысяч 943 рубля».

Вместе с тем она подчеркнула, что власти региона предпринимают ряд мер, чтобы изменить ситуацию, связанную со снижением реальных денежных доходов населения.

«Большую положительную роль сыграла проведенная индексация заработной платы. По нашему мнению, если бы ее не было, ситуация могла быть заметно хуже, — сказала Ю. Морозова. — По нашим экспертным оценкам, принятые меры позволили сдержать падение реальных доходов не менее чем на 10 процентов. Вместе с тем, прогноз у нас оптимистичный. Считаем, что к концу года ситуация должна улучшиться в пределах как минимум 2 процентов».

Поводя итоги обсуждения вопроса о текущей социально-экономической ситуации в Камчатском крае, 1-й вице-губернатор края Ирина Унтилова отметила, что органы исполнительной власти края должны детально проанализировать показатели за полгода в своих отраслях и активнее включиться в работу по их улучшению.

«В целом я бы охарактеризовала ситуацию в крае как «сдержанный оптимизм». Но, безусловно, сегодня есть над чем работать. Особенно обращаю ваше внимание на те «болевые точки», которые реально сказываются на жизни каждого гражданина. Все, что от нас зависит в части улучшения ситуации, мы должны сделать, чтобы жизнь людей на Камчатке становилась более комфортной, росло благосостояние. У нас сегодня есть план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Камчатском крае. Для каждого руководителя органов исполнительной власти края он должен быть «настольной книгой», — сказала И. Унтилова.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края