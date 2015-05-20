Владимир ИЛЮХИН потребовал от подрядчиков ускорить темпы строительства краевой больницы
Ускорить темпы работ по строительству краевой больницы потребовал от подрядчиков губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН. На прошлой неделе глава региона провел выездное совещание на площадке, где в настоящее время ведутся строительные работы. В нем приняли участие заместитель председателя правительства края Валерий КАРПЕНКО, министр здравоохранения региона Татьяна ЛЕМЕШКО, специалисты краевого министерства здравоохранения и представители подрядчика.
В июле 2017 года к продолжению работ по строительству краевой больницы приступил новый подрядчик — ООО «ГАСК». В соответствии с техническим заданием он должен был до конца текущего года смонтировать кровлю, произвести установку бетонных стен, перекрытий и застеклить здание палатного хирургического корпуса на 175 коек, а также подготовить площадку для возведения основного лечебно-диагностического корпуса в 2018 году. Однако из-за ряда нарушений график работ на сегодня не исполнен.
«Для Камчатки нет социального объекта важнее, чем краевая больница. Позиция правительства региона совершенно четкая — мы будем делать все возможное, чтобы построить этот стратегический объект, в том числе – привлекать средства федерального бюджета и средства инвесторов. Несмотря на ограниченные средства краевого бюджета, мы находим возможность каждый год финансировать строительство больницы из краевой казны, и пренебрежительного отношения от подрядчиков к взятым на себя обязательствам не потерпим», — подчеркнул глава региона.
Губернатор потребовал в двухнедельный срок нарастить темпы работ на объекте. В противном случае будет поставлен вопрос о применении жестких санкций – вплоть до расторжения контракта.
«Около месяца ушло только на согласование графика работы, который направлен на создание объекта, а не на освоение бюджетных средств. Думаю, что начало сентября станет критическим периодом, когда мы сможем дать оценку работе подрядчика – способен ли он вести дальнейшие работы на этом исключительно важном для Камчатки объекте или нам придется принимать определенные меры», — добавил заместитель председателя правительства Камчатского края Валерий Карпенко.
Представитель ООО «ГАСК» заверил главу региона, что к декабрю весь запланированный объем работ на текущий год будет выполнен.
Напомним, строительство краевой больницы началось в 2013 году за счет средств регионального бюджета. В общей сложности, до конца следующего года затраты на реализацию проекта составят порядка 1,5 млрд. рублей.
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