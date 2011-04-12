Собирайся, народ! Кто в школу идет?!

Каждому родителю школьника в нашей стране, наверное, нужно давать медаль и четырнадцатую зарплату, предназначенную исключительно на сборы чада в очередной (ежегодный, но неоплачиваемый) поход за знаниями.

Сказать, что эти сборы занимают массу времени и отнимают уйму денег – не сказать ничего! Хорошо, если вы, как и я, например, собираете в школу одного ребенка. А если двоих? А если троих? Это вообще катастрофа!

В этом году мы идем в шестой класс. А это уже совершенно другой уровень! Среднее звено – это вам не «началка»: разноцветные колготки уже не купишь, да и ранец с «Дональдом Даком» в подростковой среде уже не котируется. Поэтому собираться приходится серьезно.

Итак, начнем с формы. Надо сказать, что учимся мы в гимназии, а потому требования к внешнему виду учащихся у нас особенные: форма только черного или серого цвета, а трикотажные юбки, жилетки и сарафаны носить нельзя, как и водолазки, а также рубашки или блузки с короткими рукавами. Для девочек есть еще и оговорка по колготкам – они могут быть только телесного или (по праздникам) белого цвета. Черный цвет почему-то – табу. Все эти требования прописаны в специальном документе гимназии, который принимался на каком-то общешкольном родительском собрании. Мы пришли учиться, когда документ уже существовал, а посему обязаны его выполнять. При этом где нам взять теплые колготки телесного цвета, мало кого волнует.

Но сейчас не об этом. А о ценах. Итак, сарафан для шестиклассницы в цене стартует от 4 тысяч рублей. Юбка – от трех, жилет – от двух с половиной. Парадная белая блузка (на 1 сентября и другие торжественные линейки) – две с половиной тысячи, повседневные блузки – от тысячи рублей, если повезет. Нам повезло. Мы купили юбку, жилетку, три простые и одну парадную блузки. Итого – 11 тысяч рублей. Плюс туфли на сменку – две тысячи двести рублей. Лаковые, на каблучке. Шестой класс – в балетках за 800 рублей уже не солидно.

Школьный рюкзак обошелся в три тысячи. Дочь хотела, конечно, натуральный кожаный за пять тысяч. Пришлось уговаривать не торопиться взрослеть.

Форма для занятий физкультурой тоже обошлась недорого. Спортивный костюм – две тысячи, кроссовки – полторы, в спортивный зал – бриджи (обязательно — черные!) и пара футболок (обязательно – белых!) – тысяча рублей. Я вот все время думаю, а не все ли равно учителю физкультуры, в футболках какого цвета дети занимаются спортом? Наверное, есть в этом монохроме какой-то сакральный смысл.

Теперь самое интересное: покупка необходимых тематических тетрадей, атласов и контурных карт. Сколько себя помню, еще в нашем далеком советском детстве контурные карты – это было что-то мистическое из разряда супердефицита. Мы привозили их с материка, стараясь ни в коем случае не помять в чемоданах нежные страницы. Причем и на материке купить эти карты считалось большой удачей! Сейчас, в эпоху отсутствия дефицита, слава Богу, все есть на Камчатке. Но побегать по магазинам все равно приходится. Вы бы видели эту переписку в родительской группе Вотсапп: «А по истории где атлас брали? На Шестом? На Горизонте? На Десятом? По географии на Шестом нету. Только красные по истории. А белые? А белые только на Горизонте…» В общем, путем метаний по городу удалось купить все. Тетрадь по биологии в двух частях – 470 рублей, по истории средних веков – 220 рублей, атлас по географии вместе с контурными картами – 315 рублей, атлас и карты по истории средних веков – 280 рублей, атлас и карты по истории России – еще 280 рублей. Итого весь необходимый набор – 1565 рублей. Хочу заметить, что качество контурных карт за многие годы не изменилось: все те же тонкие прозрачные листы, требующие супернежного отношения, на которое дети, увы, не способны. А это значит, что, как и нас в детстве, их будут постоянно ругать за помятость, закрученность углов страниц и невесть откуда появляющиеся дырки на странах и континентах. Кто-нибудь знает, почему контурные карты печатают на такой тонкой бумаге? Как пострадает учебный процесс, если листы в них будут плотнее?

Отдельная история – обложки для учебников. В нашем детстве и с этим все было просто: обложек не существовало, и мы делали их самостоятельно из плотной бумаги. Была особая технология, типа оригами, и свои ноу-хау. Сегодня все не так. В магазинах полно силиконовых обложек. Но их покупка – это настоящий квест! Кто-то в России отменил стандарт на формат школьных учебников. Может быть, в СССР его и не было, но все учебники издавались одинакового размера и обязательно в твердом переплете. Сейчас полиграфисты будто соревнуются друг с другом: кто напечатает учебник самого оригинального формата. Один – узкий и длинный, второй – широкий и низкий, третий – формата А4, четвертый – и вовсе больше похож на брошюру… И все они в мягких переплетах, несмотря на то, что срок службы по-прежнему для каждого учебника определен в 10 лет. Видели когда-нибудь, как женщина приходит в магазин посуды со своей сковородкой, чтобы подобрать к ней крышку? Вот точно так же приходится приходить с учебниками, чтобы подобрать для них обложки. Чтоб, как говорится, жизнь медом не казалась!

Остальная канцелярка (те самые обложки, дневник, общие и тонкие тетради, ручки, карандаши, линейки, циркули, фломастеры, альбомы, гуашь и прочая, и прочая) потянула еще на две тысячи. И это с учетом того, что дневник мы не стали брать за 500 рублей в виниловой обложке, а взяли поскромнее – за 300 в глянцевом картоне. Да и тетрадей, как вы понимаете, брали вовсе не запас на весь учебный год, а только так – на разминку в первой четверти.

Таким образом, наши сборы в шестой класс перевалили за двадцать тысяч рублей. Все знакомые мне говорят, что это весьма щадящая цифра, и я – молодец, что смогла в нее уложиться. Причем, как утверждают мамы наших одноклассников, даже посещение открывающихся в преддверии начала учебного года школьных базаров не спасает родительские кошельки от разорения. На этих базарах все так же недешево, как и в обычных магазинах. Поэтому к покупкам школьного обмундирования все родители готовятся заранее, начиная еще с весны (то есть – с конца предыдущего учебного года), либо откладывая деньги, либо потихоньку подкупая необходимое.

На всем этом фоне особенно цинично смотрится реклама всевозможных банковских кредитных карт, призывающая влезть в долги, собирая ребенка в школу. Я бы такую рекламу запретила на государственном уровне. Ибо, если работающему гражданину страны необходимо покупать тетрадки и ручки в кредит, значит, с его заработной платой что-то не так – и стране за это должно быть стыдно.



