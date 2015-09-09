Нерадостные виды на урожай

Дождливое лето не лучшим образом отразится на урожае сельскохозяйственных культур на Камчатке. Производители не слишком довольны тем, как «поработало» над урожаем дождливое лето, доставившее немало проблем.

«Надеемся, что урожай будет. На богатый не рассчитываем, будем бороться за средний», — поделилась прогнозами Валентина Угнивенко, директор ООО СПХ «Овощевод».

Виной тому — пасмурный июль и дождливый август. А сельхозкультуры, как и люди, любят солнце. Но время в запасе еще есть. Сбор основного урожая картофеля состоится после 20-х чисел сентября. На судьбу всеми любимого народного продукта еще могут повлиять многие факторы, в том числе, сроки возможных заморозков — для картофеля это очень важно.

Огурцы, качеством и приятными ценами на которые «Овощевод» радует камчатцев вот уже много лет подряд, потихоньку растут. Но им как никакой иной культуре необходимо солнце. У «Овощевода» под огурцы отведено четыре теплицы по 1 тысяче кв. метров. По словам Валентины Угнивенко, по 3 кг с метра уже собрали. А привыкли собирать по 4 кг. Впрочем, на ярмарке «Елизовская осень», которая состоится 9-10 сентября, огурцы будут. С ценой хозяйство пока не определилось.

Капуста, свекла, морковь – все это также будет продаваться на ярмарке и в течение года. А вот с укропом в этом году беда. Его съел вредитель — совка. «В плане обилия вредителей этот год неординарный, — рассказала Валентина Угнивенко. – Совка нещадно вредит культурам во всех хозяйствах». Ест эта бабочка и картофель, и капусту, и свеклу с морковью. Но этим культурам она вредит не так сильно – их ботва уже окрепла, плюс ее можно обработать инсектицидами. С укропом такие манипуляции недопустимы, поэтому вредитель съедает его подчистую. А это значит, что, если кто и будет продавать укроп, – кушать его рискованно, так как без обработки он бы попросту не вырос.

Но главные враги урожая – по-прежнему воры, которые рубят капусту, выкапывают картофель и все, что выросло. Воруют не столько, сколько унесут, а сколько увезут на машине, а то и на нескольких. И отвозят на рынок, где цены в этом году сложились не низкие. «Мы охраняем урожай своими силами, но их недостаточно, — говорит директор «Овощевода». – Если бы помогала полиция, хотя бы ночью проезжала вокруг нашей территории несколько раз, таких масштабов воровство не достигло бы. Но из года в год ничего не предпринимается. Несколько лет назад, когда у нас украли чуть ли не половину урожая капусты, мы вызвали полицию, они побегали с собаками, но безуспешно. А прокурор тогда посоветовал нам построить забор. Забор вокруг 500 га полей…».

Последствиями дождливого лета опечалены многие сельхозпроизводители. «Этот год нельзя назвать слишком плохим, но и до благополучного он не дотягивает», — констатирует Александр Гарин, директор ООО «Холкам-Агро».

Из-за высокой влажности начали бушевать болезни, картошку поразила фитофтора. «В нынешнем году это бич для всех производителей картофеля. Сохранить такой урожай будет тяжело, а значит, цены относительно прошлого года вырастут существенно».

Александр Гарин не исключил, что в сентябре цены на «второй хлеб» будут довольно низкими, потому что умные производители захотят реализовать больную часть урожая. Но покупать такой картофель в больших количествах, на хранение, не стоит, каким бы хорошим овощ с виду ни казался. Пораженный фитофторой картофель может разглядеть только специалист. А сохранить фитофторную картошку невозможно – она попросту стечет.

На кочанах много вредителей и в этом хозяйстве, сладкие листья подтачивает совка, но капуста все равно уродится. А вот цена на нее будет кусаться – на конец августа цены уже сложились на 30-40 процентов выше по сравнению с прошлым годом.

Свекла и морковь в хозяйстве растут, развиваются нормально, поскольку на этих культурах бороться с вредителями проще. Есть у «Холкам-Агро» и огурцы, и шпинат, и капуста нескольких сортов. Все это многообразие также будет представлено на ярмарке «Елизовская осень».





Сергей СЕМЕНОВ