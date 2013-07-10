Премьер поддержал рыбаков

Председатель Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поддержал инициативы камчатских рыбопромышленников. В ходе визита в Сахалинскую область премьер-министр страны провел встречу с руководителями предприятий рыбохозяйственной отрасли Дальневосточного федерального округа, обсудил с ними перспективы развития и проблемы.

Во встрече, которая прошла в селе Соловьевка Корсаковского района, приняли участие заместитель председателя Правительства РФ – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, представители федеральных органов власти, главы приморских дальневосточных субъектов и представители рыбопромышленной отрасли. От Камчатского края в совещании приняли участие губернатор Владимир Илюхин и представители крупнейших рыбодобывающих предприятий региона — председатель рыболовецкого колхоза имени Ленина Сергей Тарусов, генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов и генеральный директор АО «Акрос» Александр Исаков.

«В последние несколько лет мы активно занимались обновлением рыбохозяйственного комплекса – во всяком случае, в сравнении с тем, как это было в предыдущее десятилетие. Ввели новую систему государственной поддержки. Я имею в виду квоты на инвестиционные цели. Их со следующего года смогут получать организации, которые вкладывают деньги в строительство современных рыбопромысловых судов. Заявки уже поступают, — сказал Дмитрий Медведев. — Если говорить о дальневосточном рыбохозяйственном комплексе, то он самый крупный в России. Здесь практически две трети рыбы вылавливается. В этом году улов составил более 2 млн. тонн. Здесь же производится более половины, а именно более 60%, всех российских рыбных продуктов и консервов».

Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков отметил, что введение инвестиционных квот позволило подтолкнуть бизнес к обновлению флота и береговых перерабатывающих мощностей.

«Несмотря на положительные темпы роста валового оборота экспорта, отрасль всё ещё сильно ориентирована на сырьевую модель развития. По некоторым видам водных биологических ресурсов, таким, как минтай и сельдь, доля мороженого сырья в производстве и экспорте составляет более 70%. Применительно к этой проблеме был разработан механизм поддержки инвестиций в создание мощностей по глубокой переработке уловов – это предоставление и закрепление квот на инвестиционные цели, — отметил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. – По нашим данным, на стадии проработки находятся порядка 40 контрактов на строительство рыбопромысловых судов и 15-20 рыбоперерабатывающих заводов. Из них порядка 15 судов и 10 заводов приходится на дальневосточный бассейн».





О выделении инвестиционных квот и их освоении

В числе первых компаний, которые приступили к строительству нового флота – камчатский рыболовецкий колхоз имени Ленина.

Это первое в России предприятие, которое начало строительство целой линейки суперсовременных среднетоннажных судов на российской верфи. Аналогов такого флота в России еще нет. Новые суда позволят осуществлять промысел различных видов водных биоресурсов, в том числе добывать сельдь иваси и скумбрию, поскольку оборудованы четырьмя разными орудиями лова. Кроме того, современные холодильные мощности позволят до 7 суток сохранять сырец высокого качества при доставке на берег. До конца 2019 года прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» должен построить три судна, первое судостроители планируют спустить на воду уже 17 ноября. Общая стоимость инвестиционного проекта – порядка 4 млрд. рублей. Также предприятие намерено построить два мощных рыбоперерабатывающих завода на побережьях — в Петропавловске-Камчатском и поселке Октябрьский. Заводы, общей стоимостью 4,5 млрд рублей, позволят выпускать более 150 видов рыбопродукции глубокой переработки для российского рынка. В ближайшее время рыболовецкий колхоз имени Ленина планирует заявиться на получение инвестиционных квот под реализуемые проекты.

«Рыбопромышленники действительно ощущают шаги Правительства, направленные на развитие рыбопереработки. Это и инвестиционные квоты под строительство судов и береговых баз переработки. Это и территория опережающего развития, и свободный порт Владивосток. Все это вкупе дает колоссальный эффект. Еще два-три года назад мы не задумывались о том, что можно что-то строить, у нас была одна задача – выжить. Новые механизмы государственной поддержки дают рыбаку уверенность в завтрашнем дне, в том, что действительно можно что-то строить и развивать. Сегодня нужно менять флот, на котором мы работаем. Большинство судов на Дальнем Востоке требуют модернизации или замены», — сказал Сергей Тарусов.

В ходе встречи с премьер-министром глава колхоза имени Ленина обозначил ряд проблем, с которыми сейчас сталкиваются дальневосточные рыбопромышленные компании. Он обратил внимание на то, что постановление Правительства РФ №-648 от 29 мая 2017 года предполагает жесткие сроки строительства судов и заводов под инвестиционные квоты. В случае смещения или отставания от графиков для заявителя в рамках договора с Росрыболовством предусмотрены штрафные санкции. По мнению рыбопромышленника, который уже имеет опыт строительства судов, графики проведения работ должны быть более подвижными. Он также отметил, что в настоящее время при выделении инвестиционных квот под строительство судов предполагается, что облавливать выделенные объемы должен новый флот. В то же время предполагаемые к выделению биоресурсы требуют специфических орудий лова, на которые строящиеся суда могут быть не рассчитаны. Он обратился к председателю Правительства с просьбой разрешить облавливать выделенные лимиты другими судами компаний, специально предназначенными для отдельных видов промысла.





Считать уловы на берегу

По словам Сергея Тарусова, в числе наболевших проблем у дальневосточных промышленников – требования к учету рыбопродукции на промысле.

«Эта проблема актуальна не только для Камчатки, а вообще для российского берега. Дело в том, что сегодня капитаны судов, которые сдают сырец на берег, обязаны, согласно правилам рыболовства, определять и указывать количественный и видовой состав улова с погрешностью по объему – 5%, а по видовому составу — 2%. Можете представить, что за одно траловое усилие пароход поднимает на борт 100 тонн, а бывает, и более. И все прекрасно понимают, что на глаз определить объем и виды даже теоретически невозможно. При этом, когда судно приходит на берег, начинается проверка, и возникают различного рода нестыковки, отклонения от заявленного объема, как в ту, так и в другую сторону. Я попросил Дмитрия Анатольевича поменять в этом плане законодательство, чтобы компаниям и судам, которые сдают рыбу на берег, разрешили проводить эти процедуры — определять фактический видовой состав и объем на берегу. Это очень важно для рыбаков, ведь это позволит избежать протоколов и штрафов. В этом никто не заинтересован: ни рыбак, ни контролирующий орган, пограничник», — подчеркнул Сергей Тарусов.

Комментируя итоги встречи, губернатор Камчатского края подчеркнул, что все предложения камчатских рыбопромышленников были поддержаны председателем Правительства и Агентством по рыболовству. В ближайшее время федеральным органам власти будут даны поручения подготовить изменения в действующую нормативно-правовую базу.

«По всем трем вопросам председатель Правительства поддержал камчатских рыбаков, он дал поручение разобраться с проблемой «5%» при учете улова. Кстати, нашу позицию поддержал и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Всё, что сдается на берег, будет учитываться и подвергаться контролю на берегу. Необходимые поручения внести изменения в нормативные документы в адрес контрольно-надзорных органов были даны. Всё, что касается квот «под киль», тоже было поддержано. Премьер-министр дал поручение представить более гибкую схему в части оплаты строительства и сроков производства работ. Положительное решение принято и по освоению инвестиционных квот», — сказал Владимир Илюхин.





Судьбу арестованного флота – на уровень регионов

Глава региона отметил, что в числе актуальных для Камчатки проблем на совещании обсудили вопросы содержания арестованных рыбопромысловых судов.

«Это действительно проблема, это бич наших прибрежных территорий, начиная от Приморья и заканчивая Чукоткой. Пограничники суда арестовывают, сопровождают к берегу. Судьба таких судов решается десятилетиями, годами длятся судебные процессы. Суда тонут, загрязняя акваторию, а все затраты, связанные с их содержанием, охраной, подъемом, ложатся на федеральный бюджет. Мы предложили, чтобы полномочия, связанные с арестованным флотом, передали на уровни субъектов, а все процедуры, связанные с их судьбой, были ускорены. Если, к примеру, за год-два собственник не принял решения, судно должно конфисковываться и реализовываться, чтобы можно было хотя бы закрыть затраты, связанные с его содержанием, — сказал Владимир Илюхин. — Кроме того, говорили о возобновлении промысла иваси и скумбрии. Напомню, в этом году камчатские предприятия порядка тысячи тонн этих видов уже добыли. Вместе с тем, есть проблема специализированных судов. Если в советский период около 200 судов занимались подобным промыслом, то сейчас в акватории Дальнего Востока их осталось порядка 7. Конечно, такие суда надо строить. Проблематика совещания была очень актуальна для рыбопромышленного комплекса, и я надеюсь, что в ближайшее время необходимые поручения будут даны».

Глава региона подчеркнул, что в последние годы рыбная промышленность Дальнего Востока находится на подъеме. Он напомнил, что только камчатские предприятия за последние 10 лет вложили в обновление флота и строительство современных береговых мощностей 23 млрд. рублей. На побережьях Камчатки построено 18 современных заводов.

«Результатов лучше, чем за последние годы, просто не было в отрасли. Сегодня в России добывают порядка 4 млн. тонн рыбы, четверть этого вылова – камчатский объём. Но нам есть над чем работать, в первую очередь — в области обновления флота. Линейка новых судов, которая заложена сегодня колхозом имени Ленина, как раз поможет в реализации планов развития отрасли. Главное, что сегодня берег работает, очень много идёт продукции на берег, и он у нас загружен. Инвестиции, которые рыбаки в берег вкладывают – это почти 23 млрд рублей – говорят о том, что бизнес заинтересован в развитии, и мы будем его поддерживать», — сказал глава региона.

Напомним, что Камчатка является лидером в России не только по объему инвестиций в отрасль, но и по добыче морских биоресурсов. Ежегодно рыбаки региона вылавливают более 1 млн. тонн. Половину всех уловов составляет минтай, порядка 200 тысяч – тихоокеанские лососи. В рамках лососевой путины-2017 для камчатских предприятий допустимый улов составляет почти 270 тысяч тонн лосося. В настоящее время добыто уже более 230 тысяч тонн красной рыбы.





Больше ясности, меньше бюрократии

С вопросом-предложением к премьеру обратился глава Всероссийской некоммерческой ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ.

Он заметил, что некоторые опасения у представителей отрасли вызывает непрозрачность системы выделения инвестиционных квот (объемов водных биоресурсов под новые суда или рыбоперерабатывающие мощности), которая должна заработать в следующем году — во-первых, не совсем ясны и нигде не опубликованы четкие критерии их выделения, во-вторых, необоснованно жестко прописана процедура подачи заявки (20 дней и отказ в случае любой опечатки или технической ошибки).

Еще одной проблемой, заметил он, может стать выделение квот на ВБР под новые заводы (сейчас уже есть проекты по строительству 10 подобных предприятий) «кусочками» в восьми морских районах Дальнего Востока общим объемом в 120 тысяч тонн.

— Заводу на Южных Курилах, который перерабатывает свежий минтай, кусочек инвестиционной квоты в Беринговом море или на севере Охотского моря не очень интересен — далеко и нерентабельно. Предлагаем разрешить использовать эквивалентный объем ресурсов в ближайших к заводу морских районах при условии, что у инвестора имеется квота в этом морском районе, — попросил внести поправки в постановление Правительства №632 от 25 мая Герман Зверев. — Такая поправка будет стимулировать не просто покупку оборудования, а создание перерабатывающих приемных комплексов с причалами, холодильниками и на Сахалине, и на Камчатке, и в Приморье.

Как подчеркнул Зверев, существует и проблема с защитой интересов предпринимателей от действий сотрудников органов пограничной охраны — сегодня отношения добытчиков ВБР и пограничников не попадают под закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (№294-ФЗ). Из-за этого рыбакам зачастую приходится преодолевать многочисленные проблемы и проходить через череду проверок. В новой реальности, с ростом объема прибрежного лова, это может вызвать еще большую бюрократизацию процесса проверки.

— Это не нужно ни рыбакам, ни пограничникам, — резюмировал он.





Евгений НОВОСЁЛОВ: диалог власти и бизнеса приведет к успеху

Депутат Законодательного собрания Камчатского края, генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов на Сахалине принял участие в совещании по вопросам развития рыбной отрасли под руководством Дмитрия Медведева.

Подводя итоги встречи, он подчеркнул, что диалог рыбопромышленников с властью был конструктивным и полезным: все инициативы услышаны и поддержаны. «Речь шла о проблемах, которые много лет являлись для рыбаков серьёзным препятствием на пути к успеху, – сказал Евгений Новоселов. – Например, говорилось о необходимости более активно работать над регламентами контролирующих органов в части сокращения избыточного контроля, об оптимизации процедуры оформления судов и грузов, организации быстрой и качественной поставки рыбопродукции из Дальневосточного региона по всей стране. Но главное – на совещании удалось обсудить механизмы предоставления инвестиционных квот под строительство нового флота. Здесь были серьезные вопросы по многим пунктам, в частности, по правилам обмера судов. Мои коллеги объяснили свою позицию по этой теме, и председатель Правительства РФ всех заверил, что уже в ближайшее время даст поручение федеральным службам доработать документ до конца с учетом предложений рыбаков».

«Многие проблемы удалось обсудить на этой встрече, и я уверен — то взаимопонимание, которое наблюдалось на всех этапах работы, поможет дальнейшему развитию рыбной отрасли Дальнего Востока и России в целом», – подчеркнул Евгений Новоселов.