Пользователи «Личного кабинета» получат налоговые уведомления только в электронной форме

Популярность интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на территории Камчатского края с каждым днем увеличивается. В настоящее время более 53 тысяч жителей региона получили доступ к «Личному кабинету», только за 2017 год к сервису подключились 4 213 пользователей.

Зарегистрированные в сервисе жители полуострова получат единые налоговые уведомления с квитанциями на уплату транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц за 2016 год только в электронном виде непосредственно в своих «Личных кабинетах». Почтовыми отправлениями такие документы направляться в адрес зарегистрированных пользователей не будут. Срок уплаты имущественных налогов за 2016 год установлен действующим законодательством Российской Федерации не позднее 1 декабря 2017 года.

К сожалению, подключившись к «Личному кабинету», многие жители забывают сменить первичный пароль в течение месяца с момента регистрации, после чего учетная запись таких пользователей автоматически блокируется.

В связи с этим управление ФНС России по Камчатскому краю обращается к пользователям «Личных кабинетов», не сменивших первичные пароли, а также к пользователям, которые забыли или потеряли пароли, подтверждающие первичную регистрацию, с необходимостью восстановления доступа к сервису и получению сформированных налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов за 2016 год.

Для восстановления доступа данной категории граждан необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию края с документом, удостоверяющим личность. Процедура возобновления регистрации в сервисе займет не более 5 минут. При обращении в инспекцию, отличную от инспекции по месту жительства, необходимо также предоставить оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (ИНН).

После возобновления доступа пользователи смогут воспользоваться всеми преимуществами, которые предоставляет сервис: получать актуальную информацию об объектах имущества, о начислениях и уплате налогов, оплачивать налоги в режиме реального времени, распечатывать квитанции на уплату налогов, заполнять и направлять декларацию о доходах физических лиц (форма 3-НДФЛ), отслеживать статус камеральной налоговой проверки декларации.

Управление ФНС России по Камчатскому краю обращает внимание пользователей сервиса на появившуюся в декабре 2016 года возможность предотвращения утраты пароля от «Личного кабинета» посредством электронной почты гражданина. Ранее в случае утраты или блокировки пароля от налогоплательщика требовалось личное посещение инспекции, сейчас же для этого достаточно выбрать наиболее удобный способ восстановления. Воспользоваться данным способом восстановления утраченного пароля можно в любое время, выбрав соответствующую опцию в разделе «Профиль».

По всем интересующим вопросам можно обратиться по следующим контактным телефонам: 26-74-88,26-79-71,26-44-50.