Видеорегистраторы - о морских млекопитающих Камчатки

Новое оборудование для наблюдений за китообразными, тюленями и каланами установлено на борту патрульного катера Кроноцкого заповедника «Анисифор Крупенин» в рамках проекта «Китовая заводь». Это совместная природоохранная программа заповедника и благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире».

Двенадцать видеокамер предназначены для мониторинга общей обстановки, фиксации встреч с морскими животными, регистрации случаев незаконного захода судов в заповедные акватории и загрязнения берега принесёнными из океана пластиком или обрывками рыболовных сетей. Видеорегистраторы размещены по периметру катера и ведут непрерывную съёмку на протяжении всего рейса.

После изучения десятков терабайтов записей в конце навигационного периода и обобщения результатов авторы проекта рассчитывают получить новые данные о количестве и путях миграции китообразных и сивучей.Специалисты смогут не только оценить состояние популяций морских животных в местах сезонных скоплений, но и отследить их передвижение по всей акватории Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника.

Видео во время съёмки отображается онлайн на компьютере в капитанской рубке, поэтому при встрече с редкими видами морских млекопитающих, птиц или регистрации необычного природного явления экипаж может сразу сообщить об этом по рации или спутниковому телефону в администрацию ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник». То же самое касается зафиксированных видеорегистраторами случаев браконьерства в заповедной акватории. Данные оперативно будут переданы и правоохранительным органам.

Новая система видеорегистрации была протестирована в ходе экспедиции по обследованию акваторий Кроноцкого и Корякского заповедников. Напомним, что во время двухнедельного похода его участники провели с судна и берега учёты морских млекопитающих в ключевых местах обитания.





Мария ВОРОНЦОВА, пресс-секретарь ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»