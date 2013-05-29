Камчатка готовится к началу отопительного сезона

В крае продолжается подготовка к отопительному сезону. Как сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Павел МАЛЮШЕНКО, все работы проходят в соответствии с запланированным графиком.

Замминистра отметил, что общий объем финансирования на подготовку к прохождению осенне-зимнего периода 2017–2018 годов составляет более 2 млрд рублей.

«По состоянию на 1 сентября жилой фонд края готов на 90 процентов, котельные – на 75 процентов, центральные тепловые пункты – на 76 процентов, водозаборы и тепловые сети – на 84 процента, водопроводные сети – на 73 процента, сети водоотведения – на 76 процентов, электрические сети – на 63 процента и дорожное полотно – на 40 процентов. Процент выполнения запланированных работ соответствует графикам и не предполагает нарушения их сроков», – сообщил Павел Малюшенко.

Он добавил, что по-прежнему остается актуальным вопрос замены ветхих и аварийных сетей инженерной инфраструктуры. По его словам, уже заменено более 34 км сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, что составляет 68 процентов от планируемого объема.

«Так как у нас край со сложной транспортной доступностью, отдельно хотелось бы остановиться на поставках топлива в районы Камчатки. На сегодняшний день на предприятиях коммунального комплекса региона созданы запасы топлива в следующем объеме: уголь – 82 процента, жидкое топливо – 77 процентов, в том числе мазут – 69 процентов и дизельное топливо – 89 процентов. В районах с ограниченными сроками завозки грузов: уголь – 98 процентов, дизельное топливо – 98,5 процента. Поставки продолжаются в соответствии с графиком», – сказал Павел Малюшенко.

Замминистра отметил, что уже стартовала последняя фаза подготовки к осенне-зимнему периоду. До 15 ноября все муниципальные образования Камчатского края должны получить паспорта готовности к прохождению отопительного периода.