Готовность школ на севере – почти стопроцентная. Но есть и вопросы к состоянию некоторых

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН проверил готовность школ в отдаленных районах Камчатки к новому учебному году.

В ходе рабочей поездки глава региона посетил учреждения образования в Пенжинском и Олюторском районах. Он осмотрел детские сады, школы, объекты спорта и культуры в селах Пахачи, Тиличики, Слаутное и Манилы.

В течение лета в школах и детских садах Корякии прошли ремонтные работы, с началом учебного процесса учеников примут все образовательные учреждения. В отдельных помещениях нескольких учебных заведений из-за срывов сроков работ со стороны подрядных организаций ремонт продолжается, однако на начале образовательного процесса это не отразится.

В этом году на подготовку образовательных организаций в крае к новому учебному году было выделено 1,7 млрд рублей. В камчатских школах проведен ремонт фасадов и кровель, инженерных сетей, пищеблоков, спортивных и актовых залов, благоустройство территорий. Всего школы в селах Корякского округа в этом году должны принять 2 310 детей, из них 237 – первоклассники. В школе села Тиличики в этом году ждут 230 учеников, это на 30 детей больше, чем в прошлом учебном году.

«В этом году при подготовке школы к новому учебному году были проведены масштабные работы. Мы отремонтировали кровлю и заменили пластиковые окна в здании начальной школы, в учебном комплексе отремонтировали полы, частично заменили фасад школы, – рассказал директор Тиличикской средней школы Анатолий Петренко. – В рамках краевой госпрограммы развития образования было приобретено учебно-лабораторное оборудование для кабинетов химии, биологии, ОБЖ, информатики. Мы также уделили внимание вопросам безопасности детей: заменили пожарную сигнализацию в учебном комплексе и детском саду, установили камеры видеонаблюдения и уложили травмобезопасную плитку на игровых площадках. Мы хотим, чтобы наши дети пользовались всеми теми благами, которые сегодня есть для обучения. Для нас не диковинка, что интерактивные доски – в каждом кабинете, мы купили интерактивный стол, у нас есть «3D-принтер», «3D-сканер», печатные типографии – масса разной самой современной техники. И робототехника, и учебная литература соответствуют федеральному стандарту. Стараемся идти в ногу со временем».

В учебном комплексе школа – детский сад в Тиличиках работают 24 педагога. В прошлом году для работы в учебном заведении в район приехали 5 педагогов из российских регионов.

«Думаю, что педагогам у нас нравится, потому что уровень жизни и заработок здесь лучше, чем во многих других населенных пунктах страны. Нашему коллективу нравятся условия работы, а мы со своей стороны стараемся сделать их еще более комфортными. Только в прошлом году в Тиличиках был сдан новый 2-этажный дом, 2 квартиры были отданы учителям», – рассказал Анатолий Петренко.

«Готовность практически стопроцентная, все действующие требования в учреждениях образования учтены, они готовы к приему детей. Конечно, состояние некоторых объектов вызывает вопросы. В ряде отдаленных поселков школам по 40–50 лет. Поэтому надо думать, как расширить программу по строительству новых объектов в сфере образования, чтобы активизировать строительство учебных комплексов в северных поселках, – отметил Владимир Илюхин, комментируя итоги рабочего визита. – На ближайшие годы у нас в планах строительство школы на улице Сопочной в Елизове, двух школ в Петропавловске-Камчатском. Начаты работы по проектированию школ и учебных комплексов в Оссоре и Каменском, Соболеве и Таловке. Это первоочередные планы по строительству образовательных учреждений на Камчатке».

Напомним, за последние годы в районах края построены два учебных комплекса и две общеобразовательные школы почти на 900 учеников. Учеников в этом году примет и новый учебный комплекс в Усть-Хайрюзове, который был сдан в эксплуатацию в декабре 2016 года.