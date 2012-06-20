«Почта России» на Камчатке: планы развития

Планы модернизации сети почтовой связи на Камчатке обсудили в ходе ВЭФ губернатор края Владимир ИЛЮХИН и генеральный директор «Почты России» Николай ПОДГУЗОВ.

«На плечах «Почты России» большая социальная ответственность, ведь от работы почты напрямую зависит существование небольших сел и деревень, большинство которых расположено на севере полуострова. Поэтому правительством Камчатского края был запущен проект по закупке модульных отделений почтовой связи, в рамках которого в селе Хаилино Олюторского района введено в эксплуатацию первое малокомплектное отделение почтовой связи, впоследствии переданное нами «Почте России» на безвозмездной основе. В итоге жители села обеспечены всеми видами современных почтовых, финансовых и коммерческих услуг», – сказалВладимир Илюхин.

По его словам, услуги почтовых отделений традиционно пользуются большим спросом среди населения. Совместная работа по обеспечению надлежащего функционирования почтовой сети – важнейшая задача.

«Почта России» и сегодня объединяет всю страну и связывает жителей даже в самых отдаленных регионах РФ, в том числе и в малодоступных поселках Камчатки. Мы благодарим правительство края за содействие в развитии почтовой отрасли. Уже открыто новое модульное отделение в Олюторском районе, в ближайших планах открытие новых почтовых отделений еще в пяти населенных пунктах полуострова», – отметил Николай Подгузов.

Он добавил, что сеть отделений почтовой связи в крае сейчас насчитывает 102 отделения, из них 32 находятся в труднодоступных районах полуострова, в которые почта доставляется только авиационным или морским транспортом.

«Отмечу, что жители Камчатки – одни из самых активных пользователей почтовых услуг в стране. Особой популярность пользуются посылки, с каждым годом объемы заказов из интернет-магазинов растут, соответственно увеличивается и нагрузка на почтовые отделения», – сообщил Николай Подгузов.

В ходе беседы стороны также обсудили привлечение молодых специалистов, оснащение отделений современным оборудованием, ремонт действующих помещений и расширение ассортимента предоставляемых услуг.