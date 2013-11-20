«Старая» трасса до Елизова освещена полностью

На 12-километровом участке трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково завершено строительство новой линии наружного освещения. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного строительства края Владимир КАЮМОВ.

Работы выполнены на так называемой «старой елизовской» трассе. Опоры освещения установлены в границах Пионерского и Новоавачинского сельских поселений, частично города Елизово. Запуск линии в эксплуатацию произведен вечером 5 сентября.

«В 2013 году на этой трассе был сдан участок 24–29 км, в настоящее время принимаем новый объект. Теперь дорога от Петропавловска-Камчатского до Елизова освещена полностью, – сказал Владимир Каюмов. – Здесь очень интенсивное движение, но линии освещения никогда не было. К нам поступали обращения граждан, и губернатором края было дано поручение о проектировании и строительстве объекта. Основная цель – повышение безопасности дорожного движения как для автомобилистов, так и для пешеходов».

Работы проводились с июня 2016 года по сентябрь 2017 года. Заказчиком строительства выступило КГКУ «Камчатуправтодор». «В процессе строительства были смонтированы 444 опоры и 531 светильник, натянуто 12 тысяч погонных метров провода, установлена дополнительная подстанция, – сообщила заместитель начальника КГКУ «Камчатуправтодор» Ольга Булах. – С нашей стороны был обеспечен постоянный контроль за качеством работ».

На участках дороги, движение по которым требует от водителей повышенного внимания, установлены опоры с кронштейнами на два светильника. Их поставили рядом с пешеходными переходами, возле некоторых примыканий и съездов. Новая линия подключена к системе автоматического управления наружным освещением.

«В ходе выполнения монтажных работ установлены граненные оцинкованные опоры наружного освещения, изготовленные на Уральском заводе многогранных опор, – рассказал генеральный директор подрядной организации ООО «Онтарион» Сергей Числов. – Общая мощность электрической линии составляет порядка 130 кВт. Это достаточно хороший показатель энергоэффективности. В то же время она обеспечивает освещенность дорожного полотна в соответствии со всеми действующими правилами. Срок службы линии составляет 50 лет. Это в первую очередь связано с высокой антикоррозийной защитой конструкций. Работы выполнены в срок, в соответствии со всеми условиями контракта».

Гарантийное обслуживание линии будет осуществляться в течение 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края