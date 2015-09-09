Команда Елизовского района – победитель летних сельских спортивных игр

На Камчатке подведены итоги регионального этапа всероссийских соревнований «Летние сельские спортивные игры», сообщили в министерстве спорта края.

Игры проходили 7–9 сентября в селе Эссо Быстринского района. В состязаниях приняли участие около 180 спортсменов из 8 муниципальных районов – Мильковского, Быстринского, Елизовского, Карагинского, Олюторского, Соболевского, Усть-Камчатского, Тигильского.

Соревнования проходили по 6 видам спорта. Победителей выбирали в легкой атлетике, волейболе, настольном теннисе, армреслинге, гиревом спорте, самбо. Кроме того, прошли соревнования среди дояров, механизаторов, косарей, рассказали в министерстве.

По итогам игр 1 место в общекомандном зачете заняла команда Елизовского района. На 2 месте – спортсмены Карагинского района, на 3 – мильковчане.

Победителями в личном зачете в своих дисциплинах стали Анатолий Новокрещен, Ольга Попова, Борис Сухарев, Максим Коновалов, Владимир Сарайкин, Виктор Клыков, Радик Валиев, Елена Потапенко, Никита Бережненко, Юлия Огаркова. Все победители и призеры в личном и командном первенстве награждены грамотами, кубками, медалями и ценными призами.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Камчатского края, которая летом 2018 года отправится на финал всероссийских соревнований «Летние сельские спортивные игры».