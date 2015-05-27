Владимир ИЛЮХИН проверил ход работ по реконструкции здания ДОРА

Владимир ИЛЮХИН проверил ход работ по реконструкции здания ДОРА

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН проверил ход работ по реконструкции здания бывшего Дома офицеров Российской Армии. Глава региона посетил стройобъект, обсудил с профильными органами власти, заказчиком и подрядчиком работ ход реализации проекта.

Реконструкция здания начата по поручению главы региона в мае 2017 года. По окончании работ в здании будет открыт Дом молодежи. В рамках выездного совещания Владимир Илюхин поручил профильным министерствам провести встречу с представителями молодежных объединений края и обсудить с ними варианты дизайнерского оформления здания и внутренних помещений.

За прошедшие 4 месяца бригады произвели бетонное усиление стен, выполнили перекрытие второго этажа, установили контрфорсы в большом зрительном зале.

«Перед нами стоит задача – сохранитьисторическое здание, доведя его до современных требований сейсмичности. В настоящий момент завершены работы по усилению стен. С уверенностью можем сказать, что с предыдущих 7 баллов сейсмостойкость доведена до 9, –рассказал заместитель министра строительства Камчатского края Андрей Дегодьев.– Подрядчик готов к выполнению теплого контура – установке дверей, окон, подаче временного отопления. В ближайшее время будет также начата установка конструкции кровли. Завершить основные работы по внешнему периметру подрядчик должен до начала зимы. Далее бригады приступят к внутренним отделочным работам».

Проект реконструкции предполагает приведение технических параметров энергосбережения в здании в соответствие с современными требованиями. После окончания наружных работ подрядчик смонтирует навесной фасад, конструкция которого состоит из синтетического утеплителя и декоративных панелей.

Общая площадь здания превышает 1 800 кв. метров. По проекту в нем оборудуют два зрительных зала: большой на 250 мест – на первом этаже, малый на 70 мест – на втором. Кроме того, в помещениях разместят различные учебные и репетиционные кабинеты.

Завершение работ запланировано на декабрь 2018 года.

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