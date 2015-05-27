Владимир ИЛЮХИН проверил ход работ по реконструкции здания ДОРА

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН проверил ход работ по реконструкции здания бывшего Дома офицеров Российской Армии. Глава региона посетил стройобъект, обсудил с профильными органами власти, заказчиком и подрядчиком работ ход реализации проекта.

Реконструкция здания начата по поручению главы региона в мае 2017 года. По окончании работ в здании будет открыт Дом молодежи. В рамках выездного совещания Владимир Илюхин поручил профильным министерствам провести встречу с представителями молодежных объединений края и обсудить с ними варианты дизайнерского оформления здания и внутренних помещений.

За прошедшие 4 месяца бригады произвели бетонное усиление стен, выполнили перекрытие второго этажа, установили контрфорсы в большом зрительном зале.

«Перед нами стоит задача – сохранитьисторическое здание, доведя его до современных требований сейсмичности. В настоящий момент завершены работы по усилению стен. С уверенностью можем сказать, что с предыдущих 7 баллов сейсмостойкость доведена до 9, –рассказал заместитель министра строительства Камчатского края Андрей Дегодьев.– Подрядчик готов к выполнению теплого контура – установке дверей, окон, подаче временного отопления. В ближайшее время будет также начата установка конструкции кровли. Завершить основные работы по внешнему периметру подрядчик должен до начала зимы. Далее бригады приступят к внутренним отделочным работам».

Проект реконструкции предполагает приведение технических параметров энергосбережения в здании в соответствие с современными требованиями. После окончания наружных работ подрядчик смонтирует навесной фасад, конструкция которого состоит из синтетического утеплителя и декоративных панелей.

Общая площадь здания превышает 1 800 кв. метров. По проекту в нем оборудуют два зрительных зала: большой на 250 мест – на первом этаже, малый на 70 мест – на втором. Кроме того, в помещениях разместят различные учебные и репетиционные кабинеты.

Завершение работ запланировано на декабрь 2018 года.