Парк скорой помощи пополнят 15 новых автомобилей

В Камчатском крае продолжается обновление парка машин скорой медицинской помощи. В ближайшее время на дороги региона выйдут 15 новых автомобилей. Об этом сообщила министр здравоохранения края Татьяна ЛЕМЕШКО.

10 машин поступят на Камчатку в рамках распоряжения Правительства РФ.

«В соответствии с распоряжением в 2017 году предусмотрена поставка автомобилей скорой медицинской помощи в 75 субъектов Федерации в количестве 1 150 единиц. Для этих целей Минпромторгу России были направлены бюджетные ассигнования в объеме 3 млрд рублей из резервного фонда Правительства России, – рассказала Татьяна Лемешко. – Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей – ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «УАЗ».

Кроме того, министерством здравоохранения Камчатского края заключен государственный контракт на покупку 5 автомобилей скорой помощи за счет средств краевого бюджета. Все автомобили полноприводные, северного исполнения и укомплектованы оборудованием для оказания скорой медицинской помощи.