Жилищное строительство в Корякии активизировалось

Ход строительства жилых домов в населенных пунктах Тигильского района проверил Борис ЧУЕВ, вице-спикер Заксобрания края, председатель комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ.

В начале сентября депутат вместе с главой Тигильского района Сергеем Бородаем побывал на строительных площадках в селах Тигиль и Седанка. В районном центре впервые за долгие годы возводят 12-квартирный жилой дом, а в Седанке на завершающем этапе находится строительство 4-квартирного дома.

Как рассказал глава Тигильского района, предыдущий подрядчик не выполнил свои обязательства в Седанке, из-за чего контракт пришлось разорвать. Новый подрядчик – фирма «Монолит» – работает более ответственно, что позволяет надеяться на своевременный ввод в эксплуатацию долгожданного объекта. По словам Сергея Бородая, сдача дома планируется на конец декабря 2017 года, а новоселами станут семьи, проживающие в аварийном жилье, и очередники. «Это первый новый дом за последние годы в нашем районе. Надеемся, что в 1 квартале 2018 года также будет построен 12-квартирный дом в селе Тигиль. В 2018 году планируем сдать 4-квартирный дом в селе Хайрюзово», – сказал глава района.

По оценке депутата Бориса Чуева, подрядчики взяли хороший темп в работе. Он добавил, что в настоящее время в рамках региональной инвестиционной программы под контролем губернатора и правительства края ведется строительство домов в четырех населенных пунктах Корякского округа: 8-квартирный жилой дом в селе Каменском, 4-квартирный дом в селе Хайрюзово, 12-квартирный в селе Тигиль и 4-квартирный в Седанке.

Учитывая острую проблему переселения из ветхого и аварийного жилья в Корякии, комитет по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ ЗСКК под председательством Бориса Чуева разработал обращение к губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину.

«Мы предложили включить в программу краевых инвестиционных мероприятий на 2018–2020 годы строительство ряда жилых домов в населенных пунктах Корякского округа. Для пяти объектов жилищного строительства уже полностью готова проектно-сметная документация, осуществлен отвод земли. Это три 8-квартирных дома – в селах Аянка, Хаилино и Тиличики, 4-квартирный дом в селе Ковран и 12-квартирный дом в селе Манилы. Для их строительства требуется дополнительное финансирование из бюджета Камчатского края в размере около 270 млн рублей. Обращение было поддержано президиумом Законодательного Собрания края под руководством Валерия Раенко и направлено главе региона. На сегодня есть решение о включении данных объектов в перечень инвестиционных мероприятий в качестве приоритетных при наличии дополнительных средств в бюджете. Надеемся, что бюджетные средства будут выделены и строительство жилья в Корякии продолжится», – сообщил Борис Чуев.