Тепло на подходе

В отопительный период Петропавловск-Камчатский войдет уже сегодня, 27 сентября. Такое поручение дал в ходе аппаратного совещания глава города Виталий ИВАНЕНКО.

«По сути, тот срок, который мы определяли изначально, 30 сентября, верен и оправдан, исходя из среднесуточных показаний температуры. Но сегодня поступила информация, что во вторую половину недели на Камчатке ожидаются достаточно серьезные осадки. Будет не столько холодно, сколько влажно, и, соответственно, ощущение комфортности в домах жителей города ухудшится», – сказал Виталий Иваненко.

Он также отметил, что запитка системы отопления будет проходить постепенно, в течение нескольких дней.

«Входе заполнения системы, к сожалению, могут произойти аварии и порывы в сетях. Если этот процесс будет происходить в выходные дни, то, как показывает практика, управляющие компании оперативно на аварии отреагировать не смогут. Поэтому мною подписано постановление о начале отопительного сезона 27 сентября. Таким образом, к концу недели система отопления в городе полностью войдет в рабочий режим», – добавил глава города.

Для справки: тепло в дома жителей Петропавловска-Камчатского в 2007 и 2008 годах стало поступать 1 октября; в 2009 году начало отопительного сезона пришлось на 29 сентября; в 2010 году – 27 сентября; в 2011 году – 28 сентября; в 2012 и 2013 – 27 сентября; в 2014 и 2015 – 1 октября.