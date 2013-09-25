Новая дорога, долгожданный мост

В крае реконструирован очередной, 18-километровый, участок мильковской трассы: грунтовый проезд от 231 до 249 километра, между селами Пущино и Шаромы, переведен в твердое покрытие.

19 сентября участок торжественно открыли для автотранспорта. Церемония прошла при участии губернатора края Владимира Илюхина, председателя Законодательного Собрания края Валерия Раенко.

«Уже стало доброй традицией осенью подводить итоги летнего сезона, принимая очередной участок трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково. В этом году сдали 18 километров современной дороги, которая очень востребована. Осталось еще порядка 60 километров, 30 уже в работе. Когда будет готова документация на оставшиеся участки, мы обязательно будем заявляться в Росавтодор, чтобы получить федеральное финансирование. Порядка 6 млрд рублей необходимо, чтобы завершить все работы на трассе и тем самым выполнить обещание, которое мы давали жителям Мильковского района», – сказал Владимир Илюхин.

Работы на участке были начаты в ноябре 2015 года. В рамках двухлетнего контракта подрядчик фактически заново построил дорогу. Чтобы устроить твердое покрытие, на участке произвели полную замену земляного полотна, заново возвели конструктив дороги, включая асфальтобетонное покрытие, в соответствии с современными нормами.

«Мы все прекрасно понимаем, что дорога – это жизнь. И развитие экономики, и развитие транспортной инфраструктуры без хорошей дороги невозможно. Десятки тысяч людей будут ездить по этой дороге без пыли и ухабов, наши отдаленные поселки станут доступнее, в том числе для туризма и предпринимательской инициативы. Отрадно, что растет качество дорожных работ. У подрядчика есть знание камчатской специфики, добросовестный подход. Строят так, что душа радуется», – отметил Валерий Раенко.

Реконструкция участка проведена в соответствии с проектом, разработанным по заказу КГКУ «Камчатуправтодор». Были учтены климатические особенности региона, прописано использование современных материалов, повышающих прочность дороги.

«В теле полотна автомобильной дороги устроена прослойка из экструдированного пенополистирола. Это позволяет существенно улучшить водно-тепловой баланс сооружения и предотвратить деформацию земляного полотна. Также на этом участке фактически перестроены 4 мостовых сооружения общей протяженностью 146 метров. Грузоподъемность мостов увеличена до 100 тонн, что соответствует современным нагрузкам. На всем участке выполнено трехслойное асфальтобетонное покрытие», – рассказал главный инженер КГКУ «Камчатуправтодор» Владимир Лошкарев.

Напомним, общая протяженность трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково составляет 308 километров. В настоящее время идут работы на трех участках дороги: 171–180 км, 208–219 км, 220–230 км. Сдача объектов намечена на ноябрь 2018 года. С их учетом для полного перевода мильковской трассы в твердое покрытие останется перестроить еще два гравийных участка общей протяженностью 27 километров: 181–195 км и 195–208 км. Проекты по этим участкам уже направлены на государственную экспертизу.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края





Построен долгожданный мост через Кирганик

Открыто движение автотранспорта по новому мосту через реку Кирганик. Дорожный объект построен на 16 километре трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково – Усть-Камчатск.

Символическую красную ленту на переходе перерезали глава региона Владимир Илюхин, председатель Заксобрания края Валерий Раенко и генеральный директор компании-подрядчика (ООО «Устой-М») Юрий Ломакин.

«Мост очень нужный, долгожданный. Это третий в истории переход через Кирганик. Первый был деревянный, второй сейчас начали сносить. Я надеюсь, что новый мост будет служить людям очень долго, потому что трасса востребована. Ранее на этой дороге мы построили мосты через реку Камчатку на 168 км и переходы в районе поселка Ключи. На Кирганике тоже было достаточно узкое место, которое нужно было расширить. Сегодня мы эту проблему решили: сквозной проезд по мосту открыт», – сказал Владимир Илюхин.

Глава региона отметил, что стройка была непростой. Дважды на объект выходили подрядчики из других регионов страны. Оба раза компании не выполняли взятых обязательств, поэтому контракты с ними были расторгнуты с применением штрафных санкций. Строительство завершала камчатская компания – ООО «Устой-М». Бригады подрядчика произвели земляные работы на подходах к мосту, укрепили откосы, провели гидроизоляцию пролетных строений, выполнили устройство покрытия на переходе и подъездных путях. Общая протяженность участка строительства составила 2,2 км.

«Старый автомобильный мост через реку Кирганик был построен в 1973 году. Все эти годы он славно служил Камчатскому краю, но срок эксплуатации пришел к завершению, состояние моста было признано неудовлетворительным, грузоподъемность снижена на 20 процентов. Особое опасение вызывало состояние русловых опор. Именно поэтому было принято решение запроектировать и построить новый мостовой переход. Длина нового моста 128,9 метра. Цельнометаллическая конструкция состоит из двух пролетных строений. Мостовой переход рассчитан на более высокую сейсмическую стойкость и отвечает всем современным нормам», – рассказал главный инженер КГКУ «Камчатуправтодор» Владимир Лошкарев.

Каждая из трех опор нового моста выполнена из трех буронабивных столбов диаметром 1,4 метра. Глубина заложения русловой опоры составила 40 метров – по этому показателю мост является уникальным на территории края. Габариты моста составляют: 8 метров проезжая часть и два тротуара шириной 0,75 метра каждый. Мост построен под расчетную скорость движения 80 км/ч.

«Новый мост – это залог надежного сообщения с Быстринским и Усть-Камчатским районами на долгие годы», – отметил Валерий Раенко.

До полной сдачи объекта подрядчику необходимо демонтировать старый мостовой переход. Работы по разбору конструкции планируется завершить к концу октября.

Владимир Илюхин добавил, что работы по развитию дорожной сети в регионе будут продолжены.

«За эти годы мы построили или отремонтировали более 30 мостов. Простых строек на Камчатке не бывает, но с той задачей, которую мы поставили по развитию дорожной сети, в силу финансовых возможностей справляемся. Мы всегда стараемся попадать в федеральные программы, чтобы на условиях софинансирования получать федеральные деньги. И нам удается. Эту практику мы продолжим», – сказал Владимир Илюхин.





По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края