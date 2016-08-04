Камчатский Морской собор: построим всем миром

Валерий РАЕНКО призвал неравнодушных земляков внести свою лепту в строительство Камчатского морского собора.

Депутаты Заксобрания края во главе с Валерием Раенко накануне ознакомились с ходом строительства Камчатского морского собора. Они осмотрели здание, побывали в действующем нижнем храме собора и строящемся верхнем храме. Валерий Раенко призвал земляков помочь со строительством собора.

«Собор строится на народные деньги, что придает значимости этой стройке. Это третий по счету морской собор, который появится в России. Камчатка его очень ждет, ведь десятки, а то и сотни семей на Камчатке связаны с морем. И, к сожалению, море не всегда возвращало близких людей – отцов, мужей, сыновей. В этих стенах родные погибших смогут найти утешение, здесь будут проводиться молебны за благополучное возвращение моряков… Но хотя выполнен колоссальный объем работ, необходимо еще много средств, чтобы завершить строительство. Естественно, камчатские депутаты внесут свою лепту в очередной раз. Я обращаюсь к жителям с призывом тоже поучаствовать в этом благом для Камчатки деле. Рубль к рублю, и наберется та сумма, чтобы с Божьей помощью в ближайшее время собор засверкал во всем своем величии и красоте», – сказал Раенко.

По предварительным подсчетам, на завершение строительства необходимо еще порядка 15 миллионов рублей. По словам настоятеля собора епископа Федора, планируется, что освятит собор патриарх Кирилл. «С Божьей помощью всем миром мы продолжаем строительство Камчатского морского собора. Освящен и полноценно действует как приходской нижний храм собора в честь равноапостольного князя Владимира. Это храм с полноценной социальной жизнью: действуют воскресная школа и сестричество, проходят реабилитацию ребята, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

Мы продолжаем строить верхний храм в честь архистратига Михаила – высокий, светлый, прекрасный, величественный. В эти стены было принято уже свыше 2,5 тысячи кубов бетона, сейчас уже установлен купол на отметке 42 метра. Осталась часть бетонных работ на звоннице. Когда позволяет погода, мы проводим фасадные работы. В зимний период начнем отделочные работы верхнего храма. Строительство идет при поддержке губернатора и правительства края, рыболовецких предприятий и всех неравнодушных жителей. Ждем, что скоро храм во всей красе засияет своими куполами над Авачинской губой, и святейший патриарх совершит его освещение», – сказал епископ Федор.

По его словам, в храме будут увековечены все камчатские рыбаки, не вернувшиеся из моря. По данным официальной статистики, это более полутора тысяч человек только за XX век. В западной части храмов будут установлены мемориальные плиты с их именами.