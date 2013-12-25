Льготные проездные для студентов – теперь с доставкой

Льготные проездные билеты для студентов можно будет купить после решения городской думы, сообщает пресс-служба администрации Петропавловска-Камчатского.

Льготные проездные билеты на октябрь будут выдаваться студентам в вузах и ссузах по спискам, составленным администрацией учебных учреждений. Такая договоренность была достигнута в ходе встречи по данному вопросу представителей органов местного самоуправления, депутатского корпуса, руководителей высших и средних профессиональных учебных учреждений, общегородского родительского совета школьников. Встреча прошла во вторник, 26 сентября.

«Продажа льготных проездных билетов начнется 5 октября. На почту студентам идти не придется. Проездной билет по цене 500 рублей можно будет приобрести в своем учебном учреждении», – сказал заместитель главы администрации города Константин Брызгин. Он пояснил, что запуск этого процесса пойдет сразу после сессии городской думы, которая состоится сегодня, 4 октября.

Напомним, что в августе депутаты городской думы своим решением «отменили» льготные проездные билеты для подавляющего большинства камчатских студентов. Право на проездной за 500 рублей было сохранено только для студентов-очников, получающих государственную социальную стипендию (а это не более четверти от общей численности студентов на Камчатке). О депутатском подарке студенты узнали только в конце сентября, когда оправились на почту, где им предложили выложить за проездной тысячу рублей – по полной стоимости.

В ситуацию вмешался губернатор края Владимир Илюхин, который заявил, что «действующая в городе мера поддержки учащейся молодежи должна быть сохранена в полном объеме». Глава региона поручил администрации Петропавловска-Камчатского инициировать процесс по пересмотру решения городской думы об отмене льготных студенческих проездных. Процесс пошел…





Соб. инф.