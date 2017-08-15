Дальневосточные гектары приросли землями охотничьих угодий

Дальневосточные гектары приросли землями охотничьих угодий

На Камчатке расширена площадь земель, открытых для предоставления в рамках закона о дальневосточном гектаре. За счет включения в программу территорий охотничьих угодий в оборот дополнительно включены более 6,3 млн гектаров земли. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН.

«Уполномоченные органы края совместно с Минвостокразвития России проводят активную работу по совершенствованию механизма выдачи дальневосточных гектаров и сокращению так называемых зон «нельзя». 1 августа на Камчатке были дополнительно открыты для предоставления более 3,8 млн гектаров земли в защитных лесах, а 1 октября в программу включены еще свыше 6,3 млн гектаров на территориях охотугодий, – сказал Владимир Илюхин. – Мы в своей части выполнили все необходимые подготовительные мероприятия. Теперь проводится техническая работа по включению новых данных в федеральную информационную систему. По завершении этого процесса возможности заявителей по выбору участков на территории края будут значительно расширены».

Владимир Илюхин отметил, что расширение в крае программы дальневосточного гектара за счет открытия для предоставления охотугодий не противоречит интересам других пользователей земель этой категории.

За время реализации закона о дальневосточном гектаре в Камчатском крае зарегистрированы 1 318 договоров о предоставлении земли в безвозмездное пользование. Гражданам выданы участки общей площадью более 1 690 га. В настоящее время на стадии заключения находятся еще 597 договоров, 313 из которых уже направлены на подпись заявителям.


По материалам пресс-службы губернатора и правительства Камчатского края

дальневосточный гектар, земля - народу
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