Пока, лосось! До встречи в мае!

На этот раз итоги красной путины на Камчатке мы подводим вместе с заместителем председателя правительства Камчатского края – министром рыбного хозяйства Владимиром ГАЛИЦЫНЫМ.

– Владимир Михайлович, красный флажок «стоп промысел» уже поднят или кто-то где-то еще продолжает ловить лосося?

– Фактически путина уже закрыта. Вчера прошло окончательное заседание комиссии по регулированию вылова анадромных видов рыб, на котором в соответствии с рекомендациями науки принято решение о закрытии с 16 октября всех видов вылова лосося в этом году. Сейчас еще осуществляется любительский и спортивный вылов на отдельных участках, где заканчиваются рыболовные туры (сплавы, туристические рыбалки). Промысловая рыбалка закрылась раньше: 13 сентября на морских участках, 22 сентября – на речных. 16 октября промысел лосося будет полностью прекращен.

– Были ли какие-то особенности в организации прошедшей путины? В одном из свежих пресс-релизов Росрыболовство пишет о том, что займется оптимизацией регулирования промысла лососей…

– Никаких особенностей в организации путины в этом году не было. По-прежнему есть сложности со сбором «анадромной» комиссии. Комиссия представительная – почти 30 человек – работает при кворуме не менее половины присутствующих. Участие в ней персональное, выдать доверенность другому представителю нельзя, хотя каждый участник представляет в комиссии не себя, а свое ведомство. Персональность– требование закона, но мы считаем, что оно создает неоправданные трудности и его нужно изменить. Ведь лососевая путина летняя, приходится на сезон отпусков. Комиссия собирается в неделю по несколько раз, и получается, что все должны находиться на территории Петропавловска, иначе работать будет невозможно. Есть еще вопросы к составу комиссии. Закон требует, чтобы на две трети она была сформирована из представителей федеральных структур. Почему региональные власти и общественные организации поставлены в неравное положение с федералами, нам непонятно. Тем более что часть федералов, которые в силу закона должны входить в комиссию, просто ее игнорируют. Чтобы сократить количество таких федералов, мы даже пошли на то, что вывели из состава комиссии двух представителей региональной власти. Это неправильный подход в работе, о чем мы говорили на совещании в Росрыболовстве. Нас поддержали коллеги из других регионов. Росрыболовство обещало подумать над изменениями в этой части закона.

Но в целом комиссия у нас на Камчатке рабочеспособная, взаимоотношения с террорганом Росрыболовства у нас хорошие, поэтому и организация промысла не страдает.

– Владимир Михайлович, немного об уловах. Уже знаем, что по горбуше Карагинской подзоны они стали рекордными. А вот по другим видам есть мнение, что вылов мог быть и лучше.

– Рыбалка прошла неплохо. Общий объем вылова – 241 тысяча 335 тонн, принимая во внимание все виды рыболовства. Если сравнивать с результатами прошлых лет – это третий результат за историю наблюдений и промысла на Камчатке. Лучшими были только показатели 2011 и 2012 годов. Горбуши в этом году мы взяли 161 тысячу 500 тонн. Из них 147 тысяч – это горбуша Восточной Камчатки. И если бы мы морально были готовы к такому объему, то взяли бы и больше, потому что горбуши на востоке было действительно огромное количество. Но брали уже не по возможности, а по потребности, то есть по тому объему, который были в силах принять и переработать.

Но не только горбуша порадовала нас в этом году. Почти 15 тысяч тонн нерки выловили в Петропавловск-Командорской подзоне. Это лучший показатель за всю историю наблюдений. Еще в 2008 году мы ловили там не больше 6 тысяч тонн. На Западной Камчатке поймали 24 тысячи тонн нерки. Я считаю, что это тоже неплохо. Конечно, были годы, когда здесь ее ловили по 35 тысяч тонн, но были и такие, когда вылов составлял 12 тысяч тонн. Так что все нужно оценивать в сравнении. Все-таки на величину вылова всегда влияет огромное количество разных факторов. К примеру, вылов горбуши на Западной Камчатке в этом году был почти 11 тысяч тонн при 20 тысячах спрогнозированного допустимого улова. И рыба пришла. Мы бы взяли эти 20 тысяч, если бы не шторма и высокая вода. Сильные дожди, высокая вода, мутная в устьях, шторма на морской стороне, проходные дни (без них никак нельзя) – в итоге рабочего времени у промышленников было только 20 процентов, поэтому вылов оказался невысоким. Зато рыба максимально заполнила нерестилища. Кижуча мы в этом году на всю Камчатку добыли 6 тысяч 200 тонн, хотя в 2014 и 2015 годах брали по 12 тысяч тонн. Но кижуч – объект, которому свойственны подъемы и спады, поэтому вылов нынешнего года нельзя считать неудачным.

– И все-таки приятно было читать в еженедельных сводках с промысла о том, что именно камчатские рыбаки держат первенство по вылову лосося. Как перерабатывалась пойманная рыба? Переработка была в основном береговая?

– В основном, да. Но даже при нашем немалом количестве построенных на побережьях заводов мы не в силах принять такой объем рыбы на берег. В этом году суточная сдача в среднем составила почти 10 тысяч тонн сырца. Для сравнения: в 2015 году эта цифра составляла 6–7 тысяч тонн. Поэтому, конечно, сдавали не только на берег, но и на суда-приемщики. В этом году на Западной Камчатке 98,7 процента улова было переработано на береговых предприятиях, на востоке 51 процент – на берегу, остальное – на судах-приемщиках. Причем большая часть всей рыбопродукции ушла на внутренний российский рынок, за исключением нерки, которая традиционно является экспортным продуктом. Думаю, что в следующем году соотношение переработки изменится в сторону береговой, потому что наши рыбопромышленники продолжают строить заводы. Сейчас в работе сразу несколько проектов: ООО «Начикинское», комбинат «Максимовский»… Тымлатский рыбокомбинат практически достроил завод, который в следующую путину уже будет работать. Это даст еще 1 000 тонн береговой переработки и приблизит нас к тому времени, когда мы все сто процентов лосося будем перерабатывать на берегу. Это не может не радовать.

– Это действительно весьма оптимистично. Но есть и еще одна сторона лососевой путины, которая в этом году камчатцев не порадовала. Это высокая цена на лосося в рознице. Почему, на ваш взгляд, красная рыба стала многим из нас не по карману?

– Этот вопрос я в последнее время слышу достаточно часто, и не только относительно лосося. Многие жители говорят: есть хорошие уловы, но что в них толку, если нет дешевой рыбы? Попробую объяснить. Во-первых, я считаю, что рыба по определению дешевой быть уже не может. Мы, конечно, привыкли к тому, что был минтай по 40 копеек за килограмм в СССР. Но это были совершенно другие времена. Сегодня рыба – это дорогой натуральный продукт. Посмотрите, какие оптовые цены сложились сейчас во Владивостоке на лосося этой путины: горбуша (самая дешевая – неразделанная с укусом морского зверя) – 147 рублей за кг, потрошеная без головы – 179 рублей, нерка – 415 рублей за кг, кижуч – 335 рублей за кг, кета в пределах 300 рублей. К сожалению, Сахалин в этом году в очередной раз не сработал, поэтому цены на лосося высокие. Это – рынок.

– Кстати, почему на Сахалине второй год нет вылова?

– Причин может быть несколько. Гидрологические изменения, гибель кормовой базы малька во время его ската в море, малое количество производителей из-за бесконтрольного лова. Есть даже теория, которая связывает слабые подходы лосося к сахалинским берегам с увеличением популяции сардины иваси. Ученые говорят о том, что молодь сардины – прямой конкурент молоди горбуши, поэтому есть взаимозависимость между увеличением и уменьшением популяций этих рыб. Когда одна идет на подъем, вторая падает, и наоборот. Наука говорит, что Камчатку это тоже в конечном итоге коснется: запасы горбуши уменьшатся, но это будет не так ощутимо, как на Сахалине. Стада рыбы у нас разные и места их нагула тоже. Наша рыба севернее, поэтому сардина не сильно на нее повлияет. А вот сахалинцам о больших уловах лосося, наверное, пока придется забыть.

– При такой тенденции получается, что и дальше цена на камчатского лосося продолжит расти?

– Скорее всего, да. Для рыбаков и налоговых отчислений – это хорошо. От деятельности рыбохозяйственного комплекса бюджет получает немалые доходы. А для населения, как потребителя рыбы, – это плохо, потому что цена на продукт высокая. Хотя на Камчатке пока цены все-таки достаточно умеренные, особенно на ту продукцию, которая не относятся к деликатесной. Сложно заставить кого-то продавать, скажем, лосося по 150 рублей здесь, если он в опте стоит 300. Хотя были у нас ситуации, когда мы просили коммерсантов поставить продукцию на рынок по более низкой цене, и они шли нам навстречу. К примеру, когда возникла проблема с кальмаром: на рынке его было мало, а цена держалась на уровне 400 рублей за кг, мы попросили «Океанрыбфлот» помочь исправить ситуацию. «Океанрыбфлот» поставил в город около 70 тонн кальмара по цене от 120 до 180 рублей. Но многие перекупщики его взяли и снова пустили в продажу уже по своей завышенной цене, мотивируя это тем, что население покупает. Это – тоже рынок, но мы решаем эту проблему.

– Неужели нет альтернативы?

– На наш взгляд, единственная реальная альтернатива – создание сети магазинов, которые продавали бы рыбу и рыбопродукцию по фиксированным ценам и только в розницу. Сами мы – власти субъекта – сделать этого не можем, потому что рыбы (квот на вылов) у субъекта нет, как это было раньше. Но это не значит, что проблемой мы не занимаемся. Мы можем в рамках взаимодействия поддержать создание такой сети магазинов кем-то из предпринимателей. Сделали это через систему магазинов группы компаний «41 регион». Получилось, но не так идеально, как хотелось бы. Почему? Потому что потребление рыбы все-таки не такое большое и экономика таких магазинов нестабильна. Поэтому часть из них пришлось закрыть, ведь предприниматель не может работать на чистом альтруизме. Но перспектива организации розницы есть. Рыболовецкий колхоз им. Ленина собирается строить фабрику, которая будет перерабатывать в сутки 800 тонн рыбы-сырца. Это большой объем. Причем производиться в том числе будут совершенно новые виды продукции: например, парное филе из минтая и трески. После запуска этой фабрики у колхоза есть планы создания сети магазинов по продаже этой продукции. И мы обязательно поддержим этот проект.

ООО «Камчаттралфлот» собирается строить большой завод на мысе Чавыча. Предприятие приобрело квоты, вошло в ТОР, имеет большие перспективы получения инвестиционных квот так же, как и колхоз им. Ленина. Оно тоже хорошо вписывается в систему развития розницы. Есть еще ряд проектов, которые в перспективе помогут обеспечить жителей края рыбой по доступной цене и хорошего качества.

– Владимир Михайлович, всеэто снова в перспективе. Люди на Камчатке привыкли к тому, что уж во время лососевой путины на рынке в достатке есть лосось. В этом году его просто не было. Люди были готовы покупать ту же нерку, кету и горбушу даже по завышенной цене, но их не было в продаже. Горбуши вообще практически никто не видел при ее рекордном вылове. Почему?

– Согласен. Когда основной вылов у нас был на Западной Камчатке, мы просили предпринимателей завозить лосося в город. На этот раз основные выловы пришлись на более отдаленные районы, откуда доставить охлажденного лосося очень сложно. Это одна причина. Вторая – усиленный прессинг рыбоохраны на браконьеров в этом году. Ведь как бы мы ни относились к торговле на рынке, мы понимаем, что часть лосося там – это так называемая «рыба под документы». Какой-то объем покупается легально, с документами, а потом под них принимается уже все остальное. В этом году на реках Паратунка, Авача и Большая рыбоохрана при помощи рыбопромышленников работала так активно, что поток нелегального лосося на рынки был сильно сокращен. Это, конечно, повлияло и на цену. Хотя, по большому счету, регулировать цену на рынках, где ее формирование не поддается никакой логике, – практически невозможно. И этого, наверное, даже не стоит делать. Нужно создать альтернативу в виде цивилизованных рыбных магазинов, и потребитель пойдет от рынка к ним. Это будет здоровая конкуренция, а поставщики, я уверен, найдутся.

– Будем на это надеяться и ждать мая, когда к нашим берегам вновь придет красная рыба.







Беседовала Светлана СОЛОВЬЕВА