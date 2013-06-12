Рыбаки как космонавты

Известный камчатский фотограф Александр ТЕРЕЩЕНКО стал обладателем гран-при всероссийского конкурса «Я в сердце изображения» – на лучшую фотоработу, сделанную техникой Nikon.

Победу в номинации «Любители» авторитетное жюри единогласно отдало фотографии, сделанной Терещенко в феврале во время рыбаки на корюшку. В Москве в Доме фотографии имени братьев Люмьер камчатскому фотомастеру был торжественно вручен приз – фотоаппарат Nikon и фоторюкзак в придачу. Виктор Лягушкин, фотограф National Geographiс, в аннотации к фотографии-победительнице написал, что гран-при этот кадр получил «за прекрасный, безупречный свет»: «Заходящее солнце и низкая облачность придали сцене инопланетный вид. Кажется, это не рыбаки ловят рыбу, а космонавты, потерявшиеся на далекой планете, ждут спасения…»

Александр Терещенко – заядлый рыбак и путешественник, член Союза фотохудожников России и краевого фотоклуба «Камчатка», его персональные фотовыставки проходили в Петропавловске, Санкт-Петербурге, других городах. И, конечно, не в первый раз он становится призером и победителем масштабных фотоконкурсов.

Александр Николаевич признался, что на церемонии награждения был вдвойне горд за родной фотоклуб, которому он верен долгие годы: «У нас эта фотография с рыбалки заняла только второе место. Это о чем-то говорит?!»





Соб. инф.