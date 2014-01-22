Картины камчатских художников – на выставках в Новосибирске

Межрегиональная художественная выставка «Урал, Сибирь, Дальний Восток» открылась 10 октября в Новосибирске в рамках выставочного проекта современного искусства «Красный проспект».

Масштабный художественный вернисаж представит работы современных художников из трех федеральных округов России. От Камчатки в выставке примут участие десять художников камчатского отделения Союза художников России – Вячеслав Белых, Виктор Тришкин, Сурен Казарян, Владимир Ворошилов, Сергей Клипинин, Павел Степанов, Олег Стягликов, София Крюкова, Владимир Близнюк, Павел Елизов.

В этом году проведение выставки-триеннале «Красный проспект» совпадает со 100-летней годовщиной Октябрьского переворота 1917 года. В связи с этим обстоятельством, а также с тем, что название выставки имеет определенную «цветовую окраску», оргкомитет рекомендовал авторам заявлять для участия в выставке произведения, в которых красный цвет являлся бы «либо доминирующим, либо акцентным в понимании пластики представленной композиции». Ожидается, что в залах Новосибирского государственного художественного музея будут доступны для просмотра около 450 произведений.

мир картин
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